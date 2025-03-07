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Третье поколение бестселлер-кроссовера Mazda CX-5: что о нем известно

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Главной премьерой компании Mazda этого года считается новое, уже третье по счету поколение кроссовера CX-5. 

Бестселлер автопроизводителя из Хиросимы, появившийся в 2011 году, в последний раз обновлялся в 2021 году, но следующая модернизация обещает для него гораздо более существенные перемены. Причем затронет она как внешность, так и «технику» этого популярного «паркетника».

Ожидается, что премьера новой Mazda CX-5 состоится в третьем квартале этого года. Машина должна получить более заостренную переднюю часть кузова, а также обзавестись новым логотипом бренда.

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Новый логотип Mazda

Размер кузова «третьего» CX-5 с большой долей вероятности будет увеличен на 110 мм. В результате его длина составит 4685 мм против 4575 у нынешней модели, что лишь немного короче, чем премиальный CX-60. 

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Неофициальный рендер третьего поколения Mazda CX-5

Основные перемены в автомобиле ждут от его технической части, где может дебютировать новейшая гибридная система, созданная инженерами «Мазды» без участия других автопроизводителей (сейчас компания использует гибриды Toyota).

Речь идет о бензиново-электрической силовой установке, которая обеспечит машине высокую производительность при низком расходе топлива. В ее состав должен войти 2-литровый бензиновый ДВС, помогать которому будет литий-ионный аккумуляторный блок и электромотор.

Максимальная отдача этой связки пока не раскрывается, но японские инсайдеры предполагают, что она составит от 180 до 190 лошадиных сил.

В продажу третье поколение Mazda CX-5 должно поступить ориентировочно в декабре 2025 года. 

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Фото:bestcarweb.jp

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