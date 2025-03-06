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В 1998 году Toyota представила нетривиальный кроссовер, который быстро скопировали другие автопроизводители

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Когда в конце 90-х Toyota продемонстрировала миру концепцию Lexus SLV (Sport Luxury Vehicle) идея премиального кроссовера на базе легковушки казалась для многих абсурдом.

В те времена в фаворе были утилитарные внедорожники, либо причудливые премиум-модели вроде Range Rover. Но в 1998 году появился Lexus RX 300 и полностью изменил правила игры.

В основе этой модели лежала платформа легковушки Toyota Camry. Но несмотря на это машина предлагала увеличенный клиренс и возможности полноприводного автомобиля. 

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Концепт-кар Lexus SLV

Вседорожник сочетал в себе комфорт седана и практичность внедорожника, а сам Lexus позиционировал RX 300 как «роскошный кроссовер» (неслыханный в те времена термин). 

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Концепт-кар Lexus SLV

Покупатели быстро обратили внимание на эту новинку «Лексус» и превратили ее в настоящий бестселлер, который уже к началу 2000-х стал доминировать в сегменте люксовых внедорожников.

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Lexus RX 300

Успех RX 300 не только показал, что идея Toyota не была ошибочной, но и полностью изменил отрасль. Конкуренты изо всех сил пытались оперативно создать собственные премиальные кроссоверы. 

Первыми это успели сделать немецкие компании BMW и Mercedes-Benz, выпустившие на рынок в конце 90-х X5 и M-Class соответственно. А затем их примеру последовали Acura с моделью MDX в 2000-м, Volvo с ее XC90 в 2002-м, а также Audi c кроссовером Q7, появившимся в 2005 году. 

Сегодня практически каждый автопроизводитель премиального класса располагает в своем портфолио несколькими моделями кроссоверов, в то время как оригинальный Lexus RX 300 признан одним из самых влиятельных автомобилей в истории современного мирового автопрома. 

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Фото:Lexus

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