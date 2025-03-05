Седан и универсал Skoda Octavia превратили в угрозу преступному миру

Skoda выпускает свои популярные модели не только в гражданских версиях, но и в вариантах для экстренных служб. Недавно ее портфолио пополнилось машиной, которая должна стать угрозой для преступников, ведь убежать от нее будет непросто.

Речь идет о «заряженной» Octavia vRS. Автомобиль в кузовах седан и универсал (Estate) будет продан небольшой партией британской полиции, которая точно заинтересуется его последней версией.

В ней «Октавия» использует 2-литровый турбированный 4-цилиндровый мотор, развивающий 265 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента.

Полицейский седан Skoda Octavia vRS

С места до 100 км/ч 4-дверка разгоняется за 6,4-секунды, тогда как более тяжелый универсал делает это на 0,1-секунду медленнее.

Этих показателей должно быть достаточно для того, чтобы не отставать от большинства автомобилей преступников, за исключением супер- и гиперкаров.

Полицейский универсал Skoda Octavia Estate vRS

В Skoda отмечают, что создавали новую Octavia vRS для полицейских учитывая все их предпочтения.

К примеру, специально для таких машин были проведены строгие испытания тормозов, а также оптимизирована работа дифференциала, которая обеспечит оптимальное сцепление с дорожным покрытием в любых условиях.

Помимо полицейских заказать аналогичные машины у Skoda могут другие спецслужбы. Чешский автопроизводитель способен переоборудовать любую свою модель для скорой помощи, пожарных и спасателей.