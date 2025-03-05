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Грузовичок Daihatsu превратили в машину, в которой можно с комфортом жить на охоте или рыбалке

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Японская фирма Kyoritsu Industries, занимающаяся созданием кемперов, представила новый продукт бренда – автодом Grasshopper. Проект основан на самом популярном компактном грузовике на японском рынке Daihatsu Hijet. 

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Автодом Grasshopper

Особенностью автомобиля являются отличные внедорожные возможности и удобный жилой модуль, который отлично подойдет под нужды как простых путешественников, так и охотников с рыбаками.

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Главное отличие Grasshopper от простого Daihatsu Hijet заключается в его специальной наклонной кабине, которая поднимаясь создает комнату для отдыха и сна. 

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Импровизированная кухня автодома Grasshopper

Под ней располагается несколько шкафов для хранения с выдвижными ящиками, в которые можно установить плиту и раковину, оборудовав под себя «полевую» кухню.

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Жилой отсек

За возможность ездить по сложным участкам бездорожья в машине отвечает полноприводная система 4WD и специальная внедорожная подвеска с увеличенным дорожным просветом на 35 мм, которую сопровождают алюминиевые защитные детали, а также «зубастые» шины и трубчатая защита радиатора.

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Салон Grasshopper переделали в угоду более легкого мытья от грязи, установив в него специальные стеганые кожаные сиденья и стальные дверные карты, которые можно чистить поливая со шланга. 

Что за мотор установлен в автодоме – не уточняется, но, скорее всего, это обычный бензиновый двигатель грузовика Daihatsu Hijet. Его мощность в заводском исполнении составляет  46 лошадиных сил в атмосферном исполнении и 63 л.с. в версии с турбонаддувом. 

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Фото:Kyoritsu Industries

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