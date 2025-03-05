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Почти каждый автопроизводитель продает личные данные своих клиентов

Текст: Алексей Шмидт
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Смартфоны и другие высокотехнологичные гаджеты собирают о человеке массу информации, которую можно использовать различными способами. К примеру, если речь заходит о машинах, то эти данные анализируются страховыми компаниями. 

Согласно расследованию, проведенному изданием «Consumer Reports», почти каждый автопроизводитель, продающий автомобили в США, собирает и обменивается данными о поведении водителя с другими компаниями.

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Мультимедийная система Mitsubishi

Чтобы выяснить этот печальный факт, журналистам пришлось просмотреть тысячи страниц политики конфиденциальности, а также документы компаний, работающих в страховой индустрии. 

Исследование выявило некоторые тревожные открытия, в том числе тот факт, что многие автовладельцы лишены права на неприкосновенность частной жизни и даже не подозревают об этом. 

Сбор данных работает следующим образом. Покупая машину новой в автосалоне, человеку предлагают согласиться с условиями пользования, где большинство просто нажимает на кнопку «ОК». С этого момента о нем начинается сбор данных через автомобильные приложения, аналогичные Mitsubishi Road Assist+. 

Mitsubishi Road Assist appfedc
Скриншот приложения Mitsubishi Road Assist+ в AppStore

В числе данных, которые сохраняет система, значится информация о скорости движения машины, вождении в темное время суток и количестве резких торможений, а также ее геолокация и маршруты.

Утверждается, что сама Mitsubishi не считывает эти данные, но размещает их на телематической бирже, насчитывающей десятки компаний по страхованию.

Для того, чтобы отказаться от согласия на сбор данных, необходимо найти в глубоких настройках приложения специальный пункт и активировать его, либо обратиться в дилерский центр с заявлением. 

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Фото:Mitsubishi
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

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