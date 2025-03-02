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Mazda3 просится в рестайлинг: опубликованы изображения нового седана и хэтчбека 

Текст: Михаил Романченко
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Копия Mazda3 Rendering 4 1

В последние годы Mazda так сильно сосредоточилась на сегменте кроссоверов, что оставила без внимания одну из своих некогда очень популярных моделей – Mazda3. Представители компании никак не комментировали будущее этого седана и хэтчбека, но есть шанс, что они останутся в строю и вскоре переживут рестайлинг.

Нынешнее, четвертое поколение «тройки», было представлено в 2018 году, а в 2019-м году машина добралась до дилерских центров. Теперь ей предстоит пройти через обновление, которое может сделать машину более современной в сравнении с предшественницей.

Независимые дизайнеры с канала «Digimods Design» недавно создали серию неофициальных рендеров, демонстрирующих потенциальные изменения в дизайне новой Mazda3 в кузове седан.

Mazda3 Rendering 3
Спекулятивный рендер обновленной Mazda3 в кузове седан

Спереди эту популярную компактную модель автопроизводителя из Хиросимы наделили острыми светодиодными фарами, огибающими решетку радиатора, а также спортивными воздухозаборниками бампера и скульптурным капотом. 

Боковой профиль машины оставили без серьезных изменений, внеся перемены лишь в поверхности дверей и задние крылья.

Mazda3 Rendering 2
Спекулятивный рендер обновленной Mazda3 в кузове седан

Что касается кормы, то в этой части новой «тройке» на неофициальных изображениях достались более узкие фары, заимствованные из линейки кроссоверов Mazda.

Впоследствии другой дизайнер «MV Auto» выложил в Сеть собственное видение обновленного хэтчбека Mazda3, которое разительным образом отличалось от мнения его коллеги по цеху.

mazda3 2026
Спекулятивные рендеры обновленной Mazda3 в кузове хэтчбек

В своей работе художник опирался на электрифицированную модель Mazda 6e/EZ-6, представленную совсем недавно, наделив машину светящейся облицовкой решетки радиатора, новой оптикой и переделанными задними фонарями.

Новая или рестайлинговая Mazda3, скорее всего, продолжит использовать существующую переднеприводную платформу, но может обзавестись подзаряжаемой гибридной модификацией для лучшей конкуренции с Toyota Corolla.

В будущем этому автомобилю с большой долей вероятности будет положен новый силовой агрегат Skyactiv-Z, который появится в 2027 году и, по заверениям руководства «Мазды», обеспечит моделям компании «беспрецедентную эффективность». 

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Фото:Digimods Design, MV Auto

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