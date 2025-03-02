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Consumer Reports расхвалил Toyota Camry, объяснив чем он лучше Honda Accord и Mazda 6

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что Toyota Camry уже давно не такой бестселлер, каким был еще десять лет назад, он по-прежнему имеет огромную базу покупателей. Это не самый динамичный или экономичный автомобиль в сегменте, но именно его в 2025 году назвали лучшим аналитики Consumer Reports.

В свежем рейтинге американского исследовательского агентства «Камри» удалось опередить таких фаворитов, как Honda Accord и Mazda 6.

Сделать это ему удалось не за счет производительности, а благодаря удовлетворенности владельцем, практичности и надежности.

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В резюме «CR» говорится следующее: «Теперь Camry предлагается исключительно как гибрид (речь о североамериканской версии машины, прим.ред), и, судя по проведенным тестам, это хорошая новость. Ездить на нем стало еще приятнее благодаря тонкому балансу между управляемостью и плавной ездой. 

Гибридный силовой агрегат машины обладает увеличенной мощностью на 17 лошадиных сил в сравнении с предыдущим поколением, но при этом расходует всего 4,9-литра бензина на 100 км».

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Но это далеко не все, что позволило Camry победить в свежем рейтинге «CR» 2025 года. Эта модель Toyota стабильно возглавляет чарты надежности в своем сегменте, а также, судя по опросам, отлично выглядит на фоне конкурентов в дисциплине удовлетворенности ею владельцев. 

Напомним, несмотря на уход Toyota из России, сегодня «Камри», хотя и неофициально, продается даже на нашем рынке.

Параллельно импортированные машины привозят в РФ из нескольких стран и в нескольких версиях, в том числе в североамериканской гибридной модификации. Цены на такие автомобили 2025 года выпуска стартуют от 4 миллионов рублей.

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Фото:Toyota

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