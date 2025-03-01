Suzuki обновила бестселлер за 430 тысяч рублей, который называют «жестяной банкой»  

В начале 2010-х у Suzuki появилась версия хэтчбека Alto, предназначенная для рынков развивающихся стран, в частности Индии. Машина разительным образом отличалась от оригинального японского кей-кара и для меньшей путаницы носила индекс K10.

Сегодня такие автомобили пользуются на индийском рынке высоким спросом благодаря своей цене – от 423 тысячи рупий или около 430 тысяч рублей. Но сильно критикуются за отсутствие какой-либо безопасности, а некоторые и вовсе называют их «жестяными банками» на колесах.

Модернизация обещает значительно повысить уровень безопасности Alto K10 за счет добавления к ее базовому оснащению сразу шести аэрбегов, а также систем ESP, ABS и EBD.

В стандартный комплект безопасности хэтчбека теперь будут входить: задние парктроники, 3-точечные ремни безопасности для всех пассажиров сзади, перекладины для удержания багажа, электронная система устойчивости, антиблокировочная тормозная система и система электронного распределения тормозных усилий.

Технически субкомпактная 5-дверка не поменяется и продолжит использовать литровый бензиновый двигатель мощностью 67 лошадиных сил, который приводит в движение передние колеса через механическую коробку передач или «робот» AMT.

При этом отныне мотор Alto K10 сможет работать не только на бензине, но и на топливе E20 даже в заводской модификации CNG.

Желание Suzuki отделаться от репутации своего хэтчбека, который сравнивают с «жестянкой» на колесах, сделает эту машину немного дороже.

Расширение оснащения безопасности автомобиля приведет к увеличению его базовой цены на 14 тысяч индийских рупий или 14 тысяч рублей.