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Владелец Mercedes SL 500 забыл машину на парковке: ее конфисковали и продали за 130 тысяч рублей

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Каких только историй не бывает с автомобилями, брошенными на парковках. Одна из них недавно произошла в США, где владелец автомобиля Mercedes-Benz SL 500 2003 года выпуска так долго оставался на паркинге без хозяина, что его сочли брошенным и конфисковали городские власти.

После этого машина ушла с молотка в результате торгов всего за 1500 долларов или 130 тысяч рублей.

На днях автомобиль был куплен блогером Эдом Болианом, который и поведал необычную историю этого SLK. Нынешний владелец немецкого родстера приобрел его на аукционе ради того, чтобы привести машину в исправное состояние, но по какой-то неизвестной причине остановился на полпути.

Mercedes Benz SL 500 2
Кадр с видео блогера Эда Боллиана/YouTube

Как видно на кадрах с видео заокеанского блогера, Mercedes пребывает в плохом внешнем состоянии.

На его бампере видны трещины, решетка радиатора отсутствует, аккумулятор разряжен, а интерьер сильно потрепан из-за того, что машина стояла на парковке с открытой крышей. 

Mercedes Benz SL 500 3
Кадр с видео блогера Эда Боллиана/YouTube

О том, как обстоят дела с его «техникой», можно лишь догадываться. Но известно, что родстер использует родной мотор V8 мощностью 302 лошадиные силы, который в идеальных условиях позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,3-секунды. 

Mercedes Benz SL 500 4
Кадр с видео блогера Эда Боллиана/YouTube

В планы ютубера входит восстановление кузова и салона его нового SL 500, купленного всего за 1500 долларов, а также привидение машины в идеальное техническое состояние. 

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Фото: Ed Bolian/YouTube

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