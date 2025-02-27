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В новом спорткупе Lexus могут задействовать мощность пикапов Tundra и Tacoma

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Японское автомобильное издание «BestCarWeb» выпустило очередную порцию неофициальных рендеров, на которых показано купе Lexus LC нового поколения. Попутно журналисты из «Страны восходящего солнца» раскрыли об этом проекте неожиданные подробности.

Судя по цифровым картинкам, новый спортивный автомобиль «Лексус» будет задуман в том же силуэте, что и текущая модель, но внешность реформенной машины наделят более агрессивным стилем. 

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Спекулятивный рендер нового Lexus LC (BestCarWeb)

Экстерьер нового LC должен включить в себя свежие светодиодные кластеры фар, двухкамерную решетку радиатора, новый бампер и черные многоспицевые колесные диски.

Сзади фирменный логотип Lexus заменят на брендинг «LEXUS», который расположится под горизонтальной полосой фонарей и встроенным в крышку багажника компактным спойлером. 

Дополнят общую визуальную картину раздвоенная выхлопная система, выходящая из нового бампера, и потайные дверные ручки.

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Спекулятивный рендер нового Lexus LC (BestCarWeb)

По слухам, новый Lexus LC собираются предложить с 3,5-литровым гибридным двигателем V6, который будет сопровождать электрический довесок. 

Другими возможными претендентами на установку под капот спорткупе являются 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом, положенный полноразмерному пикапу Toyota Tundra, а также 2,4-литровый турбобензиновый гибрид от более компактной модели Tacoma.

Сроки премьеры нового поколения Lexus LC пока не называются, но, скорее всего, презентация этой модели состоится в ближайшие несколько лет.

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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