Chevrolet хотят заставить выплатить огромную компенсацию владельцам за небезопасные Onix

В Бразилии зреет скандал. Местная федеральная прокуратура требует наказать компанию General Motors за продажу с 2012 по 2018 годы около 1 миллиона единиц Chevrolet Onix, которые получили в краш-тесте Latin-NCAP нулевой балл при боковом ударе.

Компанию хотят обязать возместить моральный ущерб всем пострадавшим от ДТП в таких машинах, общая сумма которого превысит 2,5 миллиарда реалов или 37,4 миллиарда рублей.

Утверждается, что компания намеренно продавала небезопасные машины на бразильском рынке, тогда как выпущенные на местном заводе «Ониксы» для других стран использовали в боковинах кузова дополнительные защитные пластины.

Краш-тест Chevrolet Onix в 2017 году

Скандал с автомобилями произошел в 2017 году, когда независимая организация Latin-NCAP опубликовала результаты тестов, в которых первое поколение Chevrolet Onix показало себя крайне посредственно. Более того, ему не удалось заработать ни одной звезды в тесте на боковой удар, что стало причиной подачи против компании иска в 2020 году.

В General Motors ссылались на то, что Latin-NCAP не является регулирующим органом. Он действует независимо и не может считаться истиной в последней инстанции.

Более того, аналогичную оценку в испытаниях на безопасность получили другие популярные в Бразилии модели, такие как: Renault Sandero, Renault Logan, Hyundai HB20, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Ford Ka и Fiat Argo.

Chevrolet Onix после бокового краш-теста в 2017 году

Тем не менее бразильская прокуратура заинтересовалась именно «Шевроле». Причем даже несмотря на то, что компания подтвердила, что Onix для бразильского рынка был изготовлен в соответствии с требованиями законодательства страны на тот момент времени.

Что интересно, практически сразу после этого на таких машинах для местного рынка наконец-то появилась дополнительная боковая защита, которая ранее была положена только экспортным автомобилям.

Бразильские журналисты поспешили узнать официальную позицию в этом вопросе у руководства General Motors, но те заявили, что не комментируют дела, которые находятся на рассмотрении в суде.