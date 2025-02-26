Новые поколения Mazda CX-5 и CX-3 получат одинаковый дизайн

Одной из самых долгожданных премьер со стороны Mazda, намеченных на ближайшие годы, является дебют третьего поколения кроссовера CX-5. Но вместе с этом бестселлером компании их Хиросимы может появиться преемник его младшего собрата CX-3.

Подробности об обеих новинках «Мазды» накануне раскрыл «BestCarWeb», опубликовавший на страницах своего журнала потенциальный дизайн таких автомобилей и выяснивший о них первые технические подробности.

Если верить получившимся рендерам, внешне машинам предстоит выглядеть практически одинаково.

Неофициальные рендеры новых поколений Mazda CX-5 и Mazda CX-3

Как CX-5, так и CX-3, сменят дизайн передних частей кузова, обзаведясь более зауженной оптикой, перелицованной решеткой радиатора и новыми бамперами, в то время как их боковины, похоже, будут скопированы с актуальных моделей.

Кроссоверу CX-5 третьей генерации, выход которого запланирован на конец этого года, по слухам, будет положена новейшая гибридная система, разработанная усилиями исключительно инженеров Mazda (ранее компания пользовалась гибридами Toyota).

Ожидается, что аналогичная силовая установка дебютирует и в новом поколении модели CX-3. Презентация этого компактного «паркетника», которому предстоит, как и прежде, оказаться более доступной версией CX-5, состоится ориентировочно в 2027 году.