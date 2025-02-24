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Новая Mazda3 показалась на неофициальных рендерах

Текст: Алиса Шашкова
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still fashionable 2026 mazda3 sedan gets cgi redesigned to help it age like fine wine 16 1

Появление актуального, четвертого поколения модели Mazda3 (BP) датировано концом 2018 года. Главным рынком сбыта для нее стали Штаты, где «тройка» обеспечила внушительный вклад в результаты компании, прибавив в покупателях на 27,3% – до 30 тысяч штук за минувший год. Но долго оставаться на таких хороших позициях компактной модели «Мазда» вряд ли удастся, если не провести рестайлинг, а лучше смену поколений.

Какие внешние изменения могут ждать этот популярный японский седан, и хэтчбек поведали дизайнеры студии «Digimods Design».

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Неофициальный рендер новой Mazda3

Художники, выложившие в интернет серию неофициальных рендеров новой Mazda3, черпали вдохновение с последних моделей бренда из Хиросимы, в том числе линейки кроссоверов от CX-60 до CX-80. По их мнению «тройку» вскоре может ждать существенный редизайн, который заметным образом скажется на ее внешности.

Ожидается, что модернизация затронет как переднюю, так и заднюю части машины. Автомобиль могут наделить новыми фарами с другими светодиодными ДХО, переработанной радиаторной решеткой, а также более спортивными бамперами и зауженными задними фонарями на LED-элементах. 

still fashionable 2026 mazda3 sedan gets cgi redesigned to help it age like fine wine 4 1
Неофициальный рендер новой Mazda3

Как Mazda3 может поменяться технически пока остается лишь строить догадки, но, вероятно, кардинальных перемен в таком автомобиле ждать не стоит. Нынешняя североамериканская «тройка» трудится от 2,5-литрового «атмосферника», с 2023 года ставшего базовым для этой модели. Его мощность равна 194 лошадиным силам. 

Кроме него для этой модели доступен этот же мотор, но с турбонаддувом на 254 лошадиные силы и 420 Нм. Привод машины можно выбрать как передний, так и полный. 

На российском рынке Mazda3 перестала официально продаваться еще в конце 2020 года. С тех пор такие машины пребывают к нам по альтернативным каналам ввоза из Китая и Японии и стоят от 2,2 миллиона рублей. 

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Фото:Digimods DESIGN/YouTube

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