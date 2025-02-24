Рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class W223: прогноз изменений в дизайне

Седьмая генерация одного из самых роскошных автомобилей в линейке Mercedes-Benz – седана S-Class – появилась в 2020 году. Машина не снискала большой популярности, но в первые годы держалась по спросу на неплохом уровне, который затем стал стремительно падать (за первые полгода 2024-го продажи автомобиля снизились более чем на 30%).

Оживить интерес к «эске» было решено плановым рестайлингом, который обещает немецкой 4-дверке ряд перемен в дизайне.

Художники корейской студии «KKSStudio» внимательно рассмотрели шпионские фотографии прототипов обновленных S-Class, которые с середины прошлого года обкатываются на общественных дорогах, и показали их без камуфляжной пленки.

Неофициальный рендер обновленного Mercedes-Benz S-Class

На выложенных в Сеть рендерах новый S-Class выглядит практически таким же, как его дореформенный вариант, но с рядом существенных изменений.

Так, к примеру, машину ждет появление у нее перелицованной решетки радиатора, которая сменит форму и наполнение, а также станет крупнее.

Вместе с ней в седане модернизируют бампер, избавив от широкого нижнего воздухозаборника. Но самые главные изменения в экстерьере S-Class должны произойти с его головной оптикой.

Неофициальный рендер обновленного Mercedes-Benz S-Class

Корейские дизайнеры прогнозируют появление у седана новой графики светодиодных ДХО (дневные ходовые огни), которые будут выполнены в виде фирменных 3-лучевых звезд. Аналогичное решение было продемонстрировано «Мерседесом» в 2023 году на шоу-каре CLA.

Внутри S-Class должен измениться благодаря новой конфигурации передней панели с тремя дисплеями, которые будут состыкованы в единый экран.

А вот больших перемен от технической части седана ждать не стоит. Ожидается, что реформенная 4-дверка сохранит нынешнюю линейку бензиновых и дизельных двигателей, а также будет продаваться с мотором V8 в версии от AMG.

Презентация автомобиля должна состояться в 2025 году.