Долгожданный пикап Toyota лишили камуфляжа: качественные изображения

Toyota близка к тому, чтобы представить новое поколение своего популярного пикапа Hilux. Автомобиль, который является одной из самых старых моделей в линейке японского автопроизводителя, должен перебраться в долгожданную девятую генерацию в течение 2025 года.

С начала этого года тестовые прототипы нового Hilux активно тестируются на дорогах Таиланда, но все они облачены в плотный камуфляж, не позволяющий рассмотреть их дизайн. Исправить это на днях взялся малайзийский художник «Theottle», опубликовавший рендеры нового «Хайлакс» без какой-либо маскировки.

Спекулятивный рендер девятого поколения Toyota Hilux

На выложенных в Сеть качественных изображениях популярный пикап «Тойоты» показался в совершенно новом виде.

Машине досталась кардинальным образом переоформленная передняя часть кузова с другими фарами, капотом, решеткой радиатора и бампером, а также незначительно перелицованные боковины и переделанная корма.

Спекулятивный рендер девятого поколения Toyota Hilux

Несмотря на заметные изменения во внешности техническая сторона пикапа, вероятно, не изменится.

От машины ждут сохранения ее актуальной платформы, а не перехода на новую архитектуру TNGA-F, которую используют все современные внедорожники Toyota (в том числе Land Cruiser).

При этом сама «тележка» Hilux пройдет через процедуру модернизации, которая должна улучить ее характеристики с точки зрения управляемости.

Тестовый прототип девятой генерации Toyota Hilux

От машины ждут обновления ее линейки двигателей, но серьезные перемены в ней выглядят крайне маловероятными.

Презентовать девятое поколение пикапа Toyota Hilux планируют во второй половине 2025 года.