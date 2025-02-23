Раскрыт симпатичный японский автомобиль с ценой менее 700 тысяч рублей и расходом 4-литра на 100 км

В России найти новые автомобили, стоимость которых будет ниже 700 тысяч рублей, сейчас невозможно, зато в Японии таких машин хоть отбавляй.

Несмотря на репутацию Страны восходящего солнца как дорогого для жизни места, у местных водителей есть возможность стать владельцем большого количества моделей, которые стоят заметно дешевле, чем любой новый автомобиль на российском рынке.

Suzuki Alto

Один из таких примеров – хэтчбек Suzuki Alto. Машина с квадратным компактным кузовом и мизерным расходом топлива, который находится в пределах 4-6,8 литра бензина на каждые 100 километров, стоит в Японии 1 миллион 64 тысячи 800 иен. При пересчете на российскую валюту это около 635 тысяч рублей.

Suzuki Alto является одним из представителей широкого списка так называемых кей-каров (машин длиной до 3,4-метра). Его ширина равна менее 1,5-метра, но даже несмотря на такие небольшие габариты внутри этой 5-дверки может разместиться до четырех пассажиров.

Как и почти все кей-кары, Alto оснащается крошечным двигателем объемом 660 куб.см с мягкой гибридной технологией, которая позволяет ему разгоняться до максимальной скорости в 138 километров в час.

Интерьер Suzuki Alto

В базовой версии стоимостью чуть дороже миллиона иен в арсенал хэтчбека входит система бесключевого доступа в салон, электрические стеклоподъемники и даже кондиционер, но придется дополнительно раскошелиться на радиоприемник, вместо которого установлена лишь аудиоподготовка.

Сегодня Suzuki Alto можно купить даже в России, но, разумеется, гораздо дороже, чем он стоит на родине. Такие машины привозят в РФ параллельные импортеры, закупающие их на японских аукционах.