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Новый дерзкий 4WD от Mitsubishi обретает форму: конкурент Toyota Prado

Текст: Алексей Шмидт
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С осени прошлого года компания Mitsubishi активно тестирует новый внедорожник Pajero Sport, не менявший генерацию с далекого 2015 года. Автомобиль позиционируется как будущий конкурент Toyota Land Cruiser Prado/250, который не так давно пережил долгожданную смену поколений. 

На днях об этом проекте, который, по слухам, продолжит быть ориентированным на внедорожные качества, появились свежие подробности. Причем, в том числе визуальные.

Неофициальными рендерами машины поделились художники канала «MV Auto», показавшие Pajero Sport нового поколения без какой-либо маскировки.

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Неофициальный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport

Судя по неофициальным рендерам, внедорожнику Mitsubishi предстоит примерить более дерзкий дизайн, чем использовал его предшественник. Машина может унаследовать оформление «передка» у соплатформенного пикапа Mitsubishi L200/Triton, который был представлен летом 2023 года. 

Технические перемены в машине до сих пор не выяснены, но инсайдеры сообщают о высокой вероятности ее электрификации. Правда в какой именно форме бензиново-электрической энергии пока непонятно (обычный или подключаемый гибрид).

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Неофициальный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport

Что интересно, у Mitsubishi L200/Triton такой версии сейчас нет – машина комплектуется 2,4-литровым дизелем мощностью от 150 до 204 лошадиные силы. Однако слухи о грядущей электрификации нового «Паджеро Спорт» намекают на возможность появления аналогичной силовой установки и у пикапа. 

Список трансмиссий внедорожника может включить в себя как вариант с «механикой», так и с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полноприводная система машины, скорее всего, не изменится, поэтому Pajero Sport продолжит использовать технологию Super-Select 4WD-II.

Премьеру реформенного рамного внедорожника Mitsubishi ждут до конца 2025 года. 

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Фото:МV Auto/YouTube

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