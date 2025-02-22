Редчайшую версию Renault Twingo для пляжа оценили в 3 миллиона рублей

Мало кто знает, но у оригинального Renault Twingo первого поколения была редкая версия, которая предназначалась для поездок на пляж. Один из экземпляров такого автомобиля недавно выставили на продажу в Италии по цене в 33 тысячи евро или 3 миллиона рублей.

Переделкой обычного «Твинго» в пляжный вариант занимался итальянский кузовостроитель Vernagallo. В основном эта компания работала над моделями группы Fiat, но однажды ей пришла идея взяться за первое поколение Renault Twingo.

Первый экземпляр пляжного «Твинго» был белого цвета и предназначался для экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Вторая из 18 выпущенных машин, объявление о продаже которой на днях опубликовали на портале «CarAndClassic», выкрашена в ярко-желтый цвет.

У автомобиля отсутствуют двери, окна и крыша, а на одометре красуется цифра в 85 тысяч километров, наезженных с 1995 года.

Внутри машины предусмотрен каркас безопасности и обивка сидений в кремово-бежевом и красном цветах.

Судя по выложенным в объявлении фотографиям, автомобиль пребывает в прекрасном косметическом состоянии, но о его техническом здоровье остается только догадываться.

Хэтчбек оборудован 1,2-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором на 55 лошадиных сил, который трудится в связке с 5-ступенчатой МКПП.