Короли выносливости: автомобили, доказавшие свою исключительную надежность

Надежность – одна из важных вещей, когда речь заходит о покупке подержанной машины. В мире существует огромное количество надежных автомобилей, но только некоторые доказали свою исключительную безотказность за десятилетия.

Toyota Camry

Машина, которая не нуждается в представлении. Многие экземпляры «Камри» проезжали свыше 500 тысяч километров пробега и не требовали ремонта даже при несвоевременном обслуживании.

Пока неизвестно, какой с точки зрения надежности окажется совершенно новая Camry (XV80), но, скорее всего, Toyota будет стараться поддерживать репутацию этой модели и дальше.

Toyota Corolla

Самый продаваемый автомобиль на планете и одновременно один из самых безотказных. Пик надежности «Короллы» пришелся на 2000-е, когда машина на протяжении двадцати лет комплектовалась 1,8-литровым мотором, сделавшим ее девятое, десятое и одиннадцатое поколение практически неубиваемыми.

Volvo 700 Series

В списке лучших мог быть любой заднеприводный Volvo, но именно 700-я серия является среди них самой известной.

Многие экземпляры таких машин дожили до сегодняшних дней благодаря чрезвычайно прочному шасси и моторному отсеку, позволяющему использовать в нем разные варианты двигателей.

Mercedes E-Class (W124)

Легенда мирового автопрома, которая за десятилетия завоевала звание одного из самых, если не самого выносливого автомобиля на планете.

Построенные в период с 1984 по 1995 годы машины успели с тех пор наездить свыше полумиллиона километров и до сих пор остаются на дорогах, что в очередной раз доказывает их невероятную выносливость.

Lexus LS400

Первая модель Lexus, ставшая образцом для других, когда рассматривалась надежность. Появление роскошного суббренда Toyota было сопряжено с огромным периодом разработки его дебютной модели и умопомрачительными вложениями.

В результате получился седан с мотором V8, которому были ни по чем даже отметки пробега в полмиллиона километров.

Mazda MX-5

Спортивный автомобиль, который несмотря на невысокую цену оказался образцом с точки безотказности и удовольствия от вождения. Маленький родстер был способен служить своему владельцу целую вечность и не требовать дорогого обслуживания благодаря простой конструкции.

Последние поколения этой модели смогли перенять эти качества у предшественников и сегодня считаются одними из лучших предложений на рынке для тех, кто мечтает о спортивной машине за небольшие деньги.