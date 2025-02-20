ДомойАвтоновости сегодняКороли выносливости: автомобили, доказавшие свою исключительную надежность

Короли выносливости: автомобили, доказавшие свою исключительную надежность

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия cattouchretcr 1

Надежность – одна из важных вещей, когда речь заходит о покупке подержанной машины. В мире существует огромное количество надежных автомобилей, но только некоторые доказали свою исключительную безотказность за десятилетия.

Toyota Camry

Копия auto main 1

Машина, которая не нуждается в представлении. Многие экземпляры «Камри» проезжали свыше 500 тысяч километров пробега и не требовали ремонта даже при несвоевременном обслуживании.

Пока неизвестно, какой с точки зрения надежности окажется совершенно новая Camry (XV80), но, скорее всего, Toyota будет стараться поддерживать репутацию этой модели и дальше.

Toyota Corolla

TOYOTACorollaSedan 630 2 1

Самый продаваемый автомобиль на планете и одновременно один из самых безотказных. Пик надежности «Короллы» пришелся на 2000-е, когда машина на протяжении двадцати лет комплектовалась 1,8-литровым мотором, сделавшим ее девятое, десятое и одиннадцатое поколение практически неубиваемыми.

Volvo 700 Series

740 sedan legacy cars og image

В списке лучших мог быть любой заднеприводный Volvo, но именно 700-я серия является среди них самой известной.

Многие экземпляры таких машин дожили до сегодняшних дней благодаря чрезвычайно прочному шасси и моторному отсеку, позволяющему использовать в нем разные варианты двигателей. 

Mercedes E-Class (W124)

merc 500e w124 history 6 1

Легенда мирового автопрома, которая за десятилетия завоевала звание одного из самых, если не самого выносливого автомобиля на планете. 

Построенные в период с 1984 по 1995 годы машины успели с тех пор наездить свыше полумиллиона километров и до сих пор остаются на дорогах, что в очередной раз доказывает их невероятную выносливость.

Lexus LS400

Копия lexus ls400 641321 1

Первая модель Lexus, ставшая образцом для других, когда рассматривалась надежность. Появление роскошного суббренда Toyota было сопряжено с огромным периодом разработки его дебютной модели и умопомрачительными вложениями.

В результате получился седан с мотором V8, которому были ни по чем даже отметки пробега в полмиллиона километров. 

Mazda MX-5

1990 mazda miata 1

Спортивный автомобиль, который несмотря на невысокую цену оказался образцом с точки безотказности и удовольствия от вождения. Маленький родстер был способен служить своему владельцу целую вечность и не требовать дорогого обслуживания благодаря простой конструкции. 

Последние поколения этой модели смогли перенять эти качества у предшественников и сегодня считаются одними из лучших предложений на рынке для тех, кто мечтает о спортивной машине за небольшие деньги.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Джереми Кларксон готовится к неожиданному возвращению в автомобильное...

Редчайший суперкар с мотором V12 на 754 л.с....

Чем плохи автомобили Kia по мнению их владельцев

Dacia в короткие сроки разработает новый электромобиль дешевле...

Спорт-версию нового Suzuki Swift в Японии могут оценить...

Раскрыта Toyota с самым большим пробегом на планете

У Chery может появиться футуристичный минивэн для путешественников

Honda хотела заполучить гибридную технологию Mitsubishi, но не...

Серийный электрический минивэн Kia удивил дизайном, повторяющим прошлогодний...

Новый индийский кроссовер, который бросит вызов Hyundai Creta...

В продаже появился «новенький» Москвич Алеко, который простоял...

Новый Mitsubishi Pajero нацеливается на лавры Toyota Land...

Для самого дешевого Toyota Land Cruiser обозначили удивительно...

Самые дорогие Audi станут еще дороже: во всем...

Nissan распродает за копейки колеса и шины от...

Поддельные шпионские фото легендарного Volvo в новом обличии...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+