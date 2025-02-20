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Чем плохи автомобили Kia по мнению их владельцев

Текст: Алексей Шмидт
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За десятилетия присутствия на мировом авторынке автомобили Kia заслужили репутацию доступных и стильных машин, которые пользуются высокой популярностью среди покупателей. Но как у любого другого автопроизводителя, у продукции этой корейской компании есть ряд минусов, которые могут разочаровать некоторых ее владельцев. 

Весь список разочаровывающих нюансов, которые сопряжены с эксплуатацией автомобилей «Киа», можно обнаружить на форумах обладателей таких машин. Вот как выглядят самые главные претензии со стороны владельцев.

Проблемы с надежностью двигателей

Kia становилась фигурантом неоднократных отзывов своих автомобилей из-за отказов двигателей. Иногда речь шла о потенциальных возгораниях, а порой о чрезмерном расходе масла и «задирах» на цилиндрах, появляющихся на небольших пробегах из-за попадания в них частичек разрушающихся каталических нейтрализаторов (катализаторов).

Неудачные трансмиссии

Некоторые модели Kia, которые комплектуются роботизированными коробками передач, склонны к проблемам, связанным с их трансмиссиями. Владельцы таких машин жалуются на рывки при переключении, задержках в ускорении и иногда о полном выходе «коробок» из строя. 

Дешевые материалы отделки

Автомобили Kia отлично смотрятся снаружи, но используют не самые качественные материалы внутри. Твердый пластик, дребезжащие панели и легко царапающиеся поверхности портят общее впечатление от эксплуатации таких машин.

Неудобные сиденья

Сиденьям Kia часто не хватает дополнительной поддержки, особенно при длительных поездках. Обладатели таких автомобилей могут жаловаться на жесткие кресла и неудобную поясничную поддержку. 

Неидеальные мультимедийные системы

Информационно-развлекательные системы Kia считаются достаточно удобными в использовании, но обновление их программного обеспечения может доставить серьезные хлопоты.

Иногда «мультимедийки» компании могут сбоить, тормозить и зависать, а также не иметь возможности обновляться в старых моделях в отличие от той же Toyota.

Посредственная экономичность

Далеко не все модели Kia славятся тем, что расходуют мало топлива. Несмотря на то, что отдельные автомобили компании позиционируются как экономичные, реальное потребление ими горючего может существенно расходиться с заявленными паспортными цифрами.

Плохая шумоизоляция

Как и в случае с родственным Hyundai, автомобили Kia не славятся тихой ездой. Акустический комфорт в салоне сильно портят звуки, идущие от дороги через колесные арки и двери, что заставляет некоторых владельцев таких машин тратиться на дополнительную шумоизоляцию. 

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Фото:Kia

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