Спорт-версию нового Suzuki Swift в Японии могут оценить в 1,4 – 1,5 миллиона рублей

Премьера нового поколения хэтчбека Suzuki Swift состоялась в конце 2023 года, а в 2024-м машина начала продаваться на многих рынках, в том числе в родной Японии.

Вскоре у этой модели появится новый вариант с приставкой Sport, который должен отличиться не только дизайном, но и техническим оснащением. Накануне японские СМИ раскрыли об этой модели новые подробности, попутно назвав предварительную цену.

По габаритам Swift Sport нового поколения должен оказаться крупнее массового варианта. Длина «заряженной» версии составит 3990 мм против 3860 мм у простой модели, ширина прибавит 55 мм до 1750 мм, а высота повторит обычный хэтчбек (1500 мм).

Расстояние между осями 5-дверки окажется равно стандартным для модели актуальной генерации 2450 мм.

Спекулятивный рендер нового поколения Suzuki Swift

Swift Sport обещает выделиться на фоне своего массового варианта слегка переделанным дизайном, в котором акцент будет сделан на спортивности. Машине могут достаться другие бамперы, колесные диски и антикрыло, установленное на двери багажника.

В качестве двигателя новый «заряженный» хэтчбек Suzuki, по слухам, задействует силовую установку на базе 1,4-литрового турбомотора.

Двигатель Suzuki Swift нового поколения

Основная разница в ней в сравнении с простой версией станет наличие электрического довеска, обеспечивающего прибавку в мощности на 15 лошадиных сил (150 л.с. + 15 л.с.). Ассистировать «мягкому» гибриду будет 6-скоростная «механика» или «автомат».

Ценник на автомобиль еще не объявлен, но инсайдеры предрекают новому Suzuki Swift Sport цену в Японии от 2,3 до 2,5 миллиона иен (1,4 – 1,5 миллиона рублей).