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Honda хотела заполучить гибридную технологию Mitsubishi, но не смогла уговорить ее объединиться

Текст: Михаил Романченко
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Противоречивая история объединения двух крупных японских автопроизводителей Honda и Nissan превратилась в настоящую эпопею, в которой постепенно начинают появляться другие стороны.

На прошлой неделе обе компании заявили, что отказались от слияния, которое было анонсировано ранее, но затем слухи об объединении появились вновь. Что интересно, в этой «Санта-Барбаре» могла принимать участие Mitsubishi, но она вовремя отказалась.

Как пишет японская газета «Yomiuri Shimbun», Mitsubishi получала предложение от Honda стать единым концерном, но даже не рассматривала его всерьез несмотря на то, что является самым маленьким игроком в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

По словам инсайдеров, гендиректор «Митсубиси» Такао Като на встрече руководителей корпорации заявил, что не хотел даже присутствовать на мероприятии, где Nissan и Honda подписывали меморандум о сотрудничестве в декабре.

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Руководители Nissan, Honda и Mitsubishi

Топ-менеджер опасался, что в случае слияния с конкурентами его роль в руководстве бренда будет сильно сокращена.

Спустя месяц с того времени появились слухи о том, что в альянс должна войти и Mitsubishi, гибридная система e-Power сильно заинтересовала «Хонду».

Компания собиралась опираться на эту технологию в своих новых моделях, но, как выяснилось впоследствии, убедить руководство «Митсубиси» объединить усилия с земляками ей все еще не удается. 

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Фото:Mitsubishi, Honda/Nissan
ИСТОЧНИК:Yomiuri Shimbun

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