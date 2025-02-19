Новый Mitsubishi Pajero нацеливается на лавры Toyota Land Cruiser: Mini вариант также в повестке

В прошлом году в интернете активно обсуждались слухи о планах Mitsubishi вернуть в обойму легендарное название – Pajero. Знаменитый внедорожник сняли с конвейера в 2019 году и не предложили для него преемника.

Если верить новой информации, опубликованной в японских СМИ, автомобиль может возродиться в 2026 году и стать конкурентом флагманского Toyota Land Cruiser 300.

Журналисты издания «BestCarWeb» утверждают, что для новинки сейчас рассматривается несколько вариантов двигателей – чистый дизельный мотор, либо гибридная силовая установка.

Репрезентационное изображение нового Mitsubishi Pajero

Габариты внедорожника могут оказаться следующими: 4900 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1800 мм в ширину.

В проекте Mitsubishi будет нацелена не столько на его внедорожные характеристики, сколько на роскошь, которая обеспечит модели высокий уровень комфорта.

Репрезентационное изображение нового Mitsubishi Pajero Mini

Кроме того, этот же источник пишет о потенциально возможном возрождении короткой версии «Паджеро», продававшейся под именем Pajero Mini. Длина мини-варианта Pajero должна составить 3,4-метра, а ширина – 1,5-метра.

Машине сватают 1,5-литровый двигатель и статус автомобиля, который подойдет тем, у кого не хватит денег на оригинальный внедорожник.