Новый Mitsubishi Pajero нацеливается на лавры Toyota Land Cruiser: Mini вариант также в повестке

В прошлом году в интернете активно обсуждались слухи о планах Mitsubishi вернуть в обойму легендарное название – Pajero. Знаменитый внедорожник сняли с конвейера в 2019 году и не предложили для него преемника.
Если верить новой информации, опубликованной в японских СМИ, автомобиль может возродиться в 2026 году и стать конкурентом флагманского Toyota Land Cruiser 300.
Журналисты издания «BestCarWeb» утверждают, что для новинки сейчас рассматривается несколько вариантов двигателей – чистый дизельный мотор, либо гибридная силовая установка.
Габариты внедорожника могут оказаться следующими: 4900 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1800 мм в ширину.
В проекте Mitsubishi будет нацелена не столько на его внедорожные характеристики, сколько на роскошь, которая обеспечит модели высокий уровень комфорта.
Кроме того, этот же источник пишет о потенциально возможном возрождении короткой версии «Паджеро», продававшейся под именем Pajero Mini. Длина мини-варианта Pajero должна составить 3,4-метра, а ширина – 1,5-метра.
Машине сватают 1,5-литровый двигатель и статус автомобиля, который подойдет тем, у кого не хватит денег на оригинальный внедорожник.