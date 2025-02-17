Появился прицеп, превращающий знаменитый рамный внедорожник Suzuki в идеальную машину для охотников, рыбаков и простых путешественников

В последние годы в мире наблюдается настоящий ажиотаж на всевозможные дома на колесах или кемперы. Спрос есть на всё – от крупных автодомов с удобствами как в современной квартире до небольших буксируемых прицепов, обеспечивающих в длительных поездках минимальный уровень комфорта.

Неизвестная африканская фирма решила совместить одно с другим и представила собственный кемпер, который предназначен для знаменитого рамного внедорожника Suzuki Jimny (в частности для его 5-дверной версии).

Проект представляет собой небольшое приспособление в виде прицепа, который назвали Jimny Drive. Кемпер разрабатывался специально для «Джимни» и является достаточно прочным для того, чтобы ездить не только по асфальту, но и по бездорожью.

Прицеп построен на стальном шасси с 1,5-тонной тормозной осью (такой же ширины, как у Jimny) и ездит на 15-дюймовых колесах. Для его буксировки достаточно прав категории B.

Прицеп-кемпер Jimny Drive

Чтобы не портить и без того невысокую дальнобойность внедорожника (его бак вмещает всего 40 литров топлива) было решено сделать кемпер-прицеп максимально легким. Для этого его корпус изготовили из алюминия. Он весит всего 350 кг при полной массе в 750 кг и обеспечивает грузоподъемность на уровне 400 кг.

Прицеп состоит из носовой части с утопленным ящиком, в который интегрировано запасное колесо и выделено место для штабеля дров сверху. Внутри предусмотрена отдельная ниша, где хранятся стулья для кемпинга, лестница и многое другое.

Для сна кемпер предлагает встроенную палатку на крыше, в которой с комфортом разместятся два человека. За приготовление пищи в нем ответственен выдвижной задний кухонный блок с ящиками, газовой плитой, небольшим столом, а также местом для хранения столовых приборов, кастрюль и сковородок.

Питание на него идет с базовой аккумуляторной системы глубокого цикла 100 SFM и зарядного устройства Victron Blue Smart. В качестве опции можно заказать солнечные панели, 270-градусный навес, холодильник, газовые баллоны и многое другое.

Стоимость прицепа-кемпера для пятидверного Suzuki Jimny, который отлично подойдет как охотникам и рыбакам, так и простым путешественникам, в Южной Африке составляет от 134 тысяч 950 рандов (около 670 тысяч рублей).