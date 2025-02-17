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Легендарный недорогой родстер Mazda не превратится в электромобиль: как он будет выглядеть

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Имя Mazda MX-5 стало нарицательным с момента появления этого автомобиля в 1989 году. Компактный родстер прославился своей низкой ценой и выдающимися ездовыми повадками, которые создали ему обширную базу фанатов по всему миру.

Несмотря на стремление к тотальной электрификации «Мазда», готовящая новое поколение MX-5, не планирует переводить машину полностью на электротягу. С такой информацией вышла статья в голландском издании «Autoweek».

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Спекулятивный рендер новой Mazda MX-5

Журналисты рассекретили о новой MX-5 свежие подробности, сопроводив свои инсайдерские данные неофициальными рендерными изображениями.

Западные дизайнеры предрекают популярному японскому родстеру внешность, которая будет пересекаться с чертами концепта SP, показанного в 2023 году. 

Формат компактного автомобиля с откидывающейся или стальной крышей должен остаться неизменным, чего не скажешь об оформлении передней и задней частей кузова машины, которые ждут радикальные перемены.

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Спекулятивный рендер новой Mazda MX-5

Говорить о том, как MX-5 изменится с точки зрения техники пока слишком рано, но одно можно сказать точно – это не будет 100-процентный электрокар (по крайней мере в этой генерации).

Для машины могут предложить силовые агрегаты Skyactiv, но с приставкой e-, говорящей об их частичной электрификации. Сейчас в портфолио «Мазды» входит 2 таких двигателя: первый e-Skyactiv-X на 186 лошадиных сил, а второй e-Skyactiv-G на 140 л.с.

Привод, как и раньше, останется задним, а список коробок передач включит в себя МКП или АКП.

Презентация новой генерации Mazda MX-5 должна состояться до конца 2025 года.

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ИСТОЧНИК:Autoweek

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