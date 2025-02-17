Новая Mazda CX-5 готовится бросить перчатку Toyota RAV4

Компания Mazda близка к премьере следующего поколения своего кроссовера-бестселлера CX-5. В новой, третьей по счету генерации этой модели, автопроизводитель из Хиросимы собирается с еще большим рвением навязать конкуренцию своему старому визави Toyota RAV4, премьера новой версии которого также состоится в ближайший год.

На днях в японских СМИ появились свежие подробности о новой Mazda CX-5. Причем как касающиеся ее внешности, так и техники.

Неофициальный рендер третьего поколения Mazda CX-5

Журнал «BestCarWeb» прогнозирует, что к вероятному разочарованию многих новое поколение самого популярного кроссовера «Мазды» не станет радикальным отходом от нынешней генерации. Машина воплотит в своем экстерьере большую часть языка дизайна, который использовался в начальных CX-5 образца 2011-2015 годов.

Автомобиль могут наделить новыми, более узкими фарами, другими дневными ходовыми огнями и переделанной конфигурацией решетки радиатора и бампера.

Сзади кроссоверу с большой долей вероятности достанется светодиодная световая полоса фонарей, а логотип Mazda будет заменен на надпись «M-A-Z-D-A» по аналогии с новым электрическим седаном Mazda 6e.

Неофициальный рендер третьего поколения Mazda CX-5

Другие отличия свежего CX-5 от предшественников включат в себя появление у машины других колесных дисков и двухцветного варианта окраса кузова с контрастной черной крышей, которого не было ранее.

Что касается «техники», то «утечки» патентной документации предполагают использование под капотом CX-5 третьего поколения новейшего гибридного силового агрегата на 180 лошадиных сил, работающего на базе 4-цилиндровой бензиновой «четверки» в паре с электрогенератором и высоковольтной батареей.

Габариты машины окажутся практически без изменений: длина составит 4,6-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, высота 1,7-метрам, а колесная база 2,7-метрам.

Дата премьеры кроссовера пока официально не подтверждена, но инсайдеры полагают, что глобальный показ автомобиля состоится в конце этого года.