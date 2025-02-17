ДомойАвтоновости сегодняНедорогой родстер Suzuki с кофейным названием: что о нем известно

Недорогой родстер Suzuki с кофейным названием: что о нем известно

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Suzuki Cappuccino Render CarScoops 1s 1

Suzuki уже несколько лет разрабатывает новое поколение своего двухместного родстера, который носит название Cappuccino. По слухам, премьера этой машины, которой предстоит оказаться близкими родственниками аналогичных моделей от Toyota и Daihatsu, состоится в 2026 году.

При этом в Suzuki до сих пор не анонсировала этот проект официально. Тем не менее, японская пресса уже знает о нем некоторые подробности.

AQAB28WPjcp7YUEuF7dZyPak0YaNIZYb94wYEjRIACOPD 712 kVLDTyhdi2N8WB7OTmWQEMMIEajiO KPawLbgeXBo 1
Daihatsu Vision Copen

По информации портала «Response», новый родстер Suzuki Cappuccino будет иметь длину в 3,9-метра, а расстояние между его осями составит 2,4-метра. Машина должна оказаться близка по габаритам к прототипу Daihatsu Vision Copen образца 2023 года, а также получить похожие пропорции.

Благодаря тому, что на этот раз на «Капучино» не будут распространяться требования для кей-каров (иметь длину до 3,4-метра), у инженеров Suzuki появится возможность оснастить машину более крупным и производительным двигателем.

suzuki cappuccino
Оригинальный Suzuki Cappuccino

Ожидается, что под капотом бюджетного японского родстера расположится 1,3-литровый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом от Toyota, мощность которого будет варьироваться от 120 до 150 лошадиных сил. Альтернативным вариантом может оказаться 1,6-литровая атмосферная «четверка». 

Крутящий момент с двигателей будет передаваться на задние колеса, а в качестве трансмиссии новый Cappuccino задействует как «механику», так и «автомат».

Копия Suzuki Cappuccino Render CarScoops 1s 1 1
Спекулятивный рендер нового поколения Suzuki Cappuccino

Накануне журнал «CarsCoops» выложил в интернет неофициальные рендеры новинки Suzuki, на которых машина спереди выглядит похожей на хэтчбек Swift актуальной генерации. При этом остальные панели кузова новинка, по слухам, позаимствует у готовящихся к премьере аналогов Daihatsu Copen и Toyota S-FR. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:CarsCoops

Читайте также:

Последние новости:

Цены на 5-дверные Suzuki Jimny в Японии взлетели...

Peugeot может возродить хот-хэтч 205 GTi в виде...

Чем плохи автомобили Hyundai по мнению их владельцев

BMW тестирует в новом прототипе суперкомпьютер, который изменит...

Кроссовер Suzuki, которым восхищаются в Японии, получит 7-местную...

Что разочаровывает владельцев автомобилей Volkswagen больше всего

Один из двух существующих ретро-Mercedes продадут дороже 150...

Хардкорную версию Duster для бездорожья впервые показали в...

Lexus готовит суперкар мощностью свыше 900 лошадиных сил

5-дверный Suzuki Jimny, за которым выстроились очереди в...

Renault тестирует новый кроссовер R1312, который поборется c...

Подержанный вездеход-амфибия Sherp, недавно показанный в фильме «Чужой»,...

Назван самый безотказный автомобиль в 2025 году: он...

Новый недорогой внедорожник Toyota могут представить в ближайшие...

Самый маленький кроссовер Acura удивил низкой ценой

Бывший инженер НАСА раскрыл 4-ступенчатый трюк, как разморозить...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+