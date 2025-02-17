Недорогой родстер Suzuki с кофейным названием: что о нем известно

Suzuki уже несколько лет разрабатывает новое поколение своего двухместного родстера, который носит название Cappuccino. По слухам, премьера этой машины, которой предстоит оказаться близкими родственниками аналогичных моделей от Toyota и Daihatsu, состоится в 2026 году.

При этом в Suzuki до сих пор не анонсировала этот проект официально. Тем не менее, японская пресса уже знает о нем некоторые подробности.

Daihatsu Vision Copen

По информации портала «Response», новый родстер Suzuki Cappuccino будет иметь длину в 3,9-метра, а расстояние между его осями составит 2,4-метра. Машина должна оказаться близка по габаритам к прототипу Daihatsu Vision Copen образца 2023 года, а также получить похожие пропорции.

Благодаря тому, что на этот раз на «Капучино» не будут распространяться требования для кей-каров (иметь длину до 3,4-метра), у инженеров Suzuki появится возможность оснастить машину более крупным и производительным двигателем.

Оригинальный Suzuki Cappuccino

Ожидается, что под капотом бюджетного японского родстера расположится 1,3-литровый 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом от Toyota, мощность которого будет варьироваться от 120 до 150 лошадиных сил. Альтернативным вариантом может оказаться 1,6-литровая атмосферная «четверка».

Крутящий момент с двигателей будет передаваться на задние колеса, а в качестве трансмиссии новый Cappuccino задействует как «механику», так и «автомат».

Спекулятивный рендер нового поколения Suzuki Cappuccino

Накануне журнал «CarsCoops» выложил в интернет неофициальные рендеры новинки Suzuki, на которых машина спереди выглядит похожей на хэтчбек Swift актуальной генерации. При этом остальные панели кузова новинка, по слухам, позаимствует у готовящихся к премьере аналогов Daihatsu Copen и Toyota S-FR.