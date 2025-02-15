Один из двух существующих ретро-Mercedes продадут дороже 150 млн рублей

Ретро-автомобили компании Mercedes чрезвычайно дорогие, но когда это еще и ультра редкие модели, то их цена может доходить до баснословных сумм.

Примерно это произошло с одной из двух существующих в мире машин Mercedes-Benz 300 SL Roadster, которую собираются продать в конце этого месяца на аукционе «RM Sotheby’s» в Майами.

Автомобиль, выпущенный в 1961 году, предназначался для того, чтобы использоваться выставочным отделом Mercedes. Машина получила наименование Fantasy Yellow за свой яркий желтый цвет.

Редчайший Mercedes-Benz 300 SL Roadster, выставленный на аукцион RM Sotheby’s

В 2015-м году родстер пережил полную реставрацию, которая превратила 54-летнее авто в практически новый автомобиль. В рамках нее 300 SL Roadster подвергся повторной перекраске кузова и установки новых жгутов проводов.

Несмотря на реставрацию, культовый кабриолет сохранил оригинальный кузов, шасси и двигатель объемом 3-литра, а также заводскую коробку передач. Единственное, что поменялось в автомобиле – это колеса, которые выкрасили в цвет кузова.

Салон машины, как в оригинале, выполнен в черном цвете с большими циферблатами и длинным рычагом коробки передач, выглядя на фотографиях как абсолютно новый.

Продать редчайший ретро-Mercedes собираются на торгах 28 февраля по цене около 1,7 миллиона долларов или более 150 миллионов рублей по нынешнему курсу.