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Lexus готовит суперкар мощностью свыше 900 лошадиных сил

Текст: Алиса Шашкова
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В 2010 году Toyota сделала шаг в мир суперкаров, выпустив Lexus LFA. Спортивное купе оставалось на конвейере на протяжении всего нескольких лет, а его максимальный тираж составил всего 500 единиц. Замена этой модели так и не появилась, но вскоре это может измениться.

По информации японских СМИ, в Toyota и его спортивное подразделение Gazoo Racing трудятся над новой ультраспортивной моделью, которую позиционируют как преемницу Lexus LFA. Производство этой новинки хотят начать следующим летом.

Подробностей о проекте пока не так много, как хотелось бы, но ходят слухи, что купе сохранит классическую заднеприводную архитектуру с переднемоторной компоновкой. 

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Шпионский снимок нового суперкара Lexus

Вместо атмосферного V10, ставшего прерогативой оригинального LFA, для машины пророчат 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который будет выдавать 730 лошадиных сил. Но это еще не все.

Вишенкой на торте станет электрический довесок, доводящий суммарную отдачу гибридной силовой установки до цифры в более 900 лошадиных сил. 

Если эта информация подтвердится, то новинка Lexus сможет войти в высшую лигу суперкаров и навязать борьбу таким эталонам этого сегмента как Ferrari SF90 Stradale.

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Шпионский снимок нового суперкара Lexus

Инсайдеры пишут, что преемник Lexus LFA будет базироваться на алюминиевом шасси, которое обеспечит ему легкость и жесткость. Кузов машины выполнят из углеволокна для оптимизации соотношения веса и мощности и улучшения аэродинамики. 

Версий на выбор будет сразу две: обычная дорожная и радикальная гоночная, оснащенная более продвинутым аэрообвесом для увеличения прижимной силы на высоких скоростях.

В качестве ориентировочной цены машины называют сумму около 32 миллионов иен или порядка 19 миллионов рублей. 

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Фото:Lexus, соцсети

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