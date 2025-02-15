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Renault тестирует новый кроссовер R1312, который поборется c Haval, Jeep, Toyota и VW

Текст: Ростислав Архипов
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Копия 2025 Dacia Bigster side static 1

Компания Renault приступила к тестам нового среднеразмерного кроссовера, который еще не получил официального названия. На днях машину заметили в плотном камуфляже на дорогах Бразилии. Снимками автомобиля поделился паблик «Placa Verde». 

Судя по сделанным фото, автомобиль задействует монокок недавно представленного кроссовера Dacia Bigster, но оформление передней и задней частей кузова машины будет собственным.

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Шпионское фото нового кроссовера Renault R1312

В документации Renault новинка сейчас проходит под внутризаводским индексом Project R1312, но латиноамериканская пресса склоняется к тому, что кроссовер назовут Boreal.

Машине будет положен мотор 1,3-литра TCe Flex, заимствованный у Duster. Его мощность составит 163 лошадиные силы при работе на биоэтаноле и до 156 л.с. на чистом бензине.

В связке с «наддувным» двигателем предстоит трудиться автоматизированной трансмиссии DCT с двойным сцеплением. 

novo suv medio da renault e flagrado novamente no brasil foto placa verde no instagram 2
Шпионское фото нового кроссовера Renault R1312

Длина кроссовера составит 4,60-метра, ширина и высота будут равны по 1,80 м соответственно, а расстояние между осями – 2,70-метра. 

Внутри автомобиля журналисты ждут появления элементов, которые дебютировали в Европейском Duster третьего поколения, включая аналогичной комбинации панели приборов. 

Продавать машину собираются как в обычной, так и купеобразной версии (со слегка заваленной линией крыши). Конкурировать новый кроссовер Renault будет с Haval H6, Jeep Compass, Toyota Corolla Cross и Volkswagen Taos. 

Премьера этой новинки должна состояться в 2025 году. 

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Фото:Placa Verde

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