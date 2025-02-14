Новый недорогой внедорожник Toyota могут представить в ближайшие месяцы

Семейство внедорожников Land Cruiser от Toyota готовится к тому, чтобы стать еще больше. Кроме трех основных моделей вскоре в этот список войдет полностью электрический SUV, но еще раньше свет увидит самый компактный и, соответственно, наиболее доступный внедорожник.

Ожидается, что новинку назовут Land Cruiser FJ, что станет отсылкой к модели FJ Cruiser, продававшейся в период с 2006 по 2022 год. В августе 2023 года Toyota намекнула на этот автомобиль, показав его затемненное изображение.

Тизер Toyota Land Cruiser FJ, показанный в 2023 году на премьере Land Cruiser Prado (250)

Спустя ровно два года с момента анонса мини-Land Cruiser должен увидеть свет в качестве серийной машины. По крайней мере это обещают журналисты портала «BestCarWeb».

По информации японских инсайдеров, премьера самого недорогого Land Cruiser состоится уже весной 2025 года (с марта по май).

Автомобиль должен унаследовать часть оснащения, которое досталось свежей генерации старшего внедорожника Prado, но что конкретно пока не уточняется.

Toyota Hilux Champ, платформа которого ляжет в основу нового Toyota Land Cruiser FJ

Предполагается, что Land Cruiser FJ будет использовать платформу IMV-0, на которой построен удешевленный тайский пикап Hilux Champ. Это же шасси ляжет в основу следующего поколения пикапа Hilux и внедорожника Fortuner.

Вместе с этой «тележкой» мини-«Ленд Крузер» должен получить набор бензиновых и турбодизельных моторов. Их рабочий объем и мощность получится узнать не раньше презентации модели, до которой, если верить слухам, остается совсем немного времени.