Новый минивэн Toyota Sienna хочет быть похожим на Crown. Изображения

Первое поколение минивэна Toyota Sienna увидело свет в 1997 году, став машиной, адресованной США. В 2020-м эта популярная модель перешла в четвертую генерацию, которая стала лучшей среди всех по спросу. Закрепить результат японцы хотят выпуском совершенно новой Sienna, которая должна во многом оказаться лучше предшественницы.

Какие перемены ждут визуальную сторону машины продемонстрировал независимый дизайнер из Малайзии «Theottle».

Цифровой художник подготовил первые неофициальные изображения этой модели, на которых она оказалась сильно похожей на семейство автомобилей Toyota Crown.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Sienna (Theottle)

По мнению автора рендеров, в пятом поколении минивэн Sienna ждет кардинальный редизайн передней и задней частей кузова, а также переделка боковин. Машина должна примерить на себя двухуровневую оптику с узкими светодиодными ДХО в виде бумерангов сверху и основными кластерами фар на уровень ниже.

Решетку радиатора в минивэне по аналогии с линейкой Crown могут интегрировать в бампер, выкрасив в цвет кузова, а задние фонари сделать зауженными и объединить между собой через новую дверь багажника.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Sienna (Theottle)

Остальные перемены в экстерьере знаковой для Toyota в США модели с большой долей вероятности включат в себя переделанные боковины, где изменятся выштамповки дверей и появятся накладки на арках, а также дебютируют другие колесные диски.

А вот техническая сторона Sienna кардинальному пересмотру, вероятно, не подвергнется. Сейчас эта модель продается в Штатах исключительно с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,5-литровый бензиновый мотор. Максимальная отдача системы равна 246 л.с.

Премьера пятой генерации Toyota Sienna запланирована на этот год.