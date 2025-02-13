Старый Mitsubishi Pajero продали за 1,7 млн рублей: это рекорд аукциона для этой модели

Mitsubishi Pajero первого поколения является легендарной моделью, но далеко не все его экземпляры одинаково ценны на вторичном рынке. В большинстве случаев самыми дорогими считаются версии Evolution. И это неудивительно, учитывая их легендарный статус и небольшое количество выпущенных экземпляров.

Но вскоре подобное может произойти и с обычными внедорожниками. По крайней мере этот вывод следует из недавнего аукциона, на котором «Паджеро» был продан по рекордной для таких торгов цене.

Mitsubishi Montero 1990 LS V6, проданный на аукционе за 18500 долларов

На сайте «Bring a Trailer» не так давно появился лот с Mitsubishi Montero первой генерации (американское название Pajero). Машину быстро продали за 18 тысяч 500 долларов или 1,7-миллиона рублей.

Просматривая прошлые аукционы «BaT» для «Паджеро» 1 поколения оказалось, что это самая высокая цена за такой классический автомобиль и является для него рекордом.

Конкретно этот внедорожник был выпущен в 1990 году. Машина прожила в одной семье на протяжении 35 лет и выкрашена в цвет Geneva Green. На момент продажи автомобиль успел проехать около 83 тысяч миль или 134 тысячи километров.

Салон Mitsubishi Montero 1990 LS V6, проданного на аукционе за 18500 долларов

Учитывая, что это версия Pajero для США, внедорожник оборудован 3-литровым 12-клапанным мотором V6, которому ассистирует 4-скоростной «автомат».

Поклонникам Mitsubishi этот двигатель известен как 6G72. Он выдает 143 лошадиные силы мощности и 228 Нм крутящего момента, поэтому не ставит рекорды скорости.

Что интересно, в 1990 году базовая цена этой модели в США составляла 19 тысяч 499 долларов. Спустя 35 лет автомобиль практически вернулся к своей начальной стоимости (без поправки на инфляцию).