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Старый Mitsubishi Pajero продали за 1,7 млн рублей: это рекорд аукциона для этой модели

Текст: Ростислав Архипов
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Mitsubishi Pajero первого поколения является легендарной моделью, но далеко не все его экземпляры одинаково ценны на вторичном рынке. В большинстве случаев самыми дорогими считаются версии Evolution. И это неудивительно, учитывая их легендарный статус и небольшое количество выпущенных экземпляров.

Но вскоре подобное может произойти и с обычными внедорожниками. По крайней мере этот вывод следует из недавнего аукциона, на котором «Паджеро» был продан по рекордной для таких торгов цене.

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Mitsubishi Montero 1990 LS V6, проданный на аукционе за 18500 долларов

На сайте «Bring a Trailer» не так давно появился лот с Mitsubishi Montero первой генерации (американское название Pajero). Машину быстро продали за 18 тысяч 500 долларов или 1,7-миллиона рублей.

Просматривая прошлые аукционы «BaT» для «Паджеро» 1 поколения оказалось, что это самая высокая цена за такой классический автомобиль и является для него рекордом. 

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Конкретно этот внедорожник был выпущен в 1990 году. Машина прожила в одной семье на протяжении 35 лет и выкрашена в цвет Geneva Green. На момент продажи автомобиль успел проехать около 83 тысяч миль или 134 тысячи километров. 

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Салон Mitsubishi Montero 1990 LS V6, проданного на аукционе за 18500 долларов

Учитывая, что это версия Pajero для США, внедорожник оборудован 3-литровым 12-клапанным мотором V6, которому ассистирует 4-скоростной «автомат».

Поклонникам Mitsubishi этот двигатель известен как 6G72. Он выдает 143 лошадиные силы мощности и 228 Нм крутящего момента, поэтому не ставит рекорды скорости.

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Что интересно, в 1990 году базовая цена этой модели в США составляла 19 тысяч 499 долларов. Спустя 35 лет автомобиль практически вернулся к своей начальной стоимости (без поправки на инфляцию). 

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Фото:Bring a Trailer

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