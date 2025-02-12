Легенда бездорожья от Mitsubishi возродится в 2026 году: известны подробности

После семилетнего перерыва в производстве компания Mitsubishi собирается возродить свой знаменитый внедорожник Pajero. Премьера машины, которую в свое время даже называли «легендой бездорожья», должна состояться в 2026 году. По крайней мере на это рассчитывают японские СМИ, утверждающие, что работы над автомобилем идут на протяжении нескольких лет.

Все это намекает на то, что вскоре прототипы нового «Паджеро» отправятся на дорожные испытания, где такие машины можно будет рассмотреть детально.

Концепт-кар Mitsubishi GT-PHEV

О самом проекте пока известны только слухи. Предполагается, что в новом поколении Pajero сохранит свою классическую внедорожную конструкцию, а внешний вид автомобиля будет основан на концепт-каре GT-PHEV, показанном в 2016 году.

Спереди воскрешенный автомобиль должен получить разделенные кластеры фар, аутентичную решетку радиатора и бампер, а сзади обзавестись непрерывным Т-образным фонарем, разделяющим дверь багажника и стекло.

Интерьер концепт-кара Mitsubishi GT-PHEV

Интерьер внедорожника, если верить слухам, собираются сделать просторным и роскошным, использовав качественные материалы отделки.

Благодаря этому Pajero отойдет от амплуа «рабочей лошадки» и станет флагманским продуктом в SUV-линейке Mitsubishi, чтобы составить конкуренцию Lexus GX.

Что касается технического оснащения машины, то для внедорожника с большой долей вероятности будет положена подключаемая гибридная система PHEV, работающая от 1,5-литрового мотора с турбонаддувом, электрического двигателя и литий-ионного аккумулятора.

За внедорожные качества автомобиля будет отвечать модернизированная система фирменного полного привода S-AWC.