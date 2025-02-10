Редчайший суперкар с акульим плавником и специальным цветом в честь итальянских летчиков продадут на аукционе

Итальянская автомобильная марка Pagani известная своими производительными суперкарами. Некоторые их версии являются супер-редкими и стоят баснословных денег. Одну из таких машин вскоре продадут на аукционе «RM Sotheby’s».

Речь идет о невероятном Pagani Zonda Tricolore, являющемся одним из трех экземпляров этой модели, которые были построены в честь 50-летия итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori.

Pagani Zonda Tricolore

Автомобиль представляет собой суперкар с кузовом, покрытым синим лаком, который по задумке авторов машины должен сочетаться с ливреей самолетов Aermacchi MB-339, используемых итальянскими летчиками.

В описании к лоту говорится, что автомобиль находится в исключительном состоянии, а его одометр показывает цифру всего в 1110 км.

Машина оборудована 7,3-литровым двигателем V12 разработки Mercedes-Benz AMG, максимальная мощность которого составляет 670 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента.

Pagani Zonda Tricolore

Одной из интересных деталей суперкара является его небольшой плавник сзади, который предназначен для рассекания воздушных потоков и перенаправления их в двигатель.

Pagani Zonda Tricolore

Торги за ультраредкий автомобиль Pagani состоятся 24 февраля, но ориентировочная цена суперкара еще не названа.

Владельцем машины, выставившей ее на аукцион, является некий бизнесмен из Германии. До него этим экземпляром Pagani Zonda Tricolore владело еще два человека.