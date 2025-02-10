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Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Mini хотят вернуть, но не в том виде, в котором все ждут 

Текст: Алексей Шмидт
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Mitsubishi взяла курс на планомерное возвращение своих легендарных имен. Вскоре возрождение ждет внедорожник Pajero, но если верить слухам, это коснется не только его.

Японская пресса обещает, что еще до премьеры новой генерации этого знаменитого автомобиля состоится дебют его однофамильца – нового Pajero Mini. Этот субкомпактный вседорожник сняли с производства в 2012 году и собираются вновь включить в линейку моделей Mitsubishi в 2026 году.

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Оригинальный Mitsubishi Pajero Mini

Японское издание «Response» уже предположило, как может выглядеть такой автомобиль. Ожидается, что новый Pajero Mini унаследует оформление передней части кузова у пикапа L200 нового поколения, известного также как Triton. 

Машине достанется двухуровневая оптика, верхние кластеры которой займут узкие дневные ходовые огни, а нижние отведут под основные блоки фар. Кроме того, у мини-внедорожника будет похожая на пикап решетка радиатора и бампер.

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Mini (Response)

Другие интересные детали еще не представленной официально машины могут включить широкий пластиковый овес на дверях с серебристыми вставками, устойчивый к царапинам, а также массивные рейлинги на контрастной черной крыше.

Но если оригинальный Pajero Mini был полноценным внедорожником по аналогии со старшим родственником, использующим так называемую «интегрируемую раму» (не путать с рамой лестничного типа), то новый автомобиль с большой долей вероятности окажется чем-то вроде обычного субкомпактного кроссовера.

Ожидается, что машина будет построена на платформе Mitsubishi Delica Mini, которая, в свою очередь, является разновидностью кей-кара Mitsubishi eK X Space. 

Вместе с этой «тележкой» новый «Паджеро Мини» должен унаследовать у нее компактный 660-кубовый «наддувный» двигатель с электрическим довеском, выдающий 66,7 лошадиных сил, а также бесступенчатый вариатор и систему полного привода с муфтой, расположенной на задней оси. 

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Фото:Response

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