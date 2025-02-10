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Корейский флагманский кроссовер Genesis попал в аварию во время тестов

Текст: Ростислав Архипов
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Роскошный суббренд Hyundai готовится к дебюту новой модели – флагманского кроссовера GV90. Машина, которой предстоит стать самой дорогой в линейке южнокорейского автопроизводителя, продолжает испытания на дорогах общего пользования. И далеко не всегда они проходят идеально.

Судя по фотографиям, выложенным в интернет испанским порталом «Motor.es», недавние тесты прототипа GV90 обернулись для него катастрофой. Будущий электрический кроссовер был замечен на обочине на дороге в Арьеплуг (Швеция). Причем не в обычном для него состоянии, а съехавшим на обочину и застрявшем там в глубоком снегу.

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Прототип Genesis GV90, вылетевший в кювет (Motor.es)

Что послужило причиной аварии сейчас остается только догадываться, но условия, в которых обкатывался прототип нового GV90, сложно назвать идеальными. 

Интересно, но до выезда в испытательный центр Hyundai Mobis оставалось всего несколько сотен метров.

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Прототип Genesis GV90, вылетевший в кювет (Motor.es)

Для того, чтобы вызволить еще не представленную официально 3-тонную машину, понадобилась помощь пикапа Volkswagen Amarok.

Ранее сообщалось, что новый Genesis GV90 будет построен на платформе E-GMP и должен навязать конкуренцию моделям премиальных марок Bentley и Rolls-Royce. 

Автомобиль собираются укомплектовать электрической силовой установкой на 600 лошадиных сил с литий-ионным аккумулятором, обеспечивающем дальнобойность на уровне более 600 километров. 

Стоимость новинки может составить более 100 миллионов южнокорейских вон или 6,7 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.

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