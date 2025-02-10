Сравнение подвески Maybach S580 с китайским автомобилем удивило невероятными результатами

Премьера представительского седана Nio ET9 состоялась в конце 2023 года. Уже тогда китайская компания заявляла, что со своей новой моделью планирует бросить вызов самому Mercedes-Benz S-Class.

Блогеры с YouTube-канала «DriveVerse» восприняли эти слова руководства Nio слишком буквально и решили сравнить работу подвески Maybach S580 и Nio ET9. Результаты испытаний оказались для всех неожиданностью, особенно учитывая, что китайская люксовая 4-дверка стоит в два раза дешевле своего немецкого визави.

Mercedes-Maybach S-Class оснащен системой пневматической подвески Airmatic, которая способна самостоятельно менять настройки в зависимости от режима езды водителя.

Тест подвесок. Слева Mercedes-Maybach S580, справа – Nio ET9

Что касается Nio ET9, то он обладает инновационной подвеской SKyRide, одной из фишек которой является способность стряхивать снег с кузова мелкими вибрациями. Система объединяет в себе электродистанционное рулевое управление, активную подвеску и рулевое управление задними колесами.

Утверждается, что это первая в мире интегрированная гидравлическая полностью активная система подвески, умеющая обрабатывать информацию и реагировать в течение 1 миллисекунды, что в теории должно обеспечивать машине плавную и комфортную езду вне зависимости от покрытия.

Сравнительный тест подвесок двух машин абсолютно разных ценовых сегментов проходил следующим образом: автомобилям предстояло проехать через лежачие полицейские с установленной на капоте башней из набранных бокалов с шампанским.

Стоп-кадр с теста Mercedes-Maybach S580

Maybach S580 провалил испытание. Почти каждый бокал на его капоте опрокинулся, а те, что остались стоять, оказались практически пустыми.

Стоп-кадр с теста Nio ET9

А вот китайский Nio ET9, напротив, сумел пройти тест. Более того, машина, мощность которой составляет 707 лошадиных сил, удивила тем, что во время проезда лежачих полицейских не разбила и не пролила ни капли шампанского.

Авторы испытаний назвали работу подвески китайского автомобиля невероятной.