Сравнение подвески Maybach S580 с китайским автомобилем удивило невероятными результатами

Премьера представительского седана Nio ET9 состоялась в конце 2023 года. Уже тогда китайская компания заявляла, что со своей новой моделью планирует бросить вызов самому Mercedes-Benz S-Class.
Блогеры с YouTube-канала «DriveVerse» восприняли эти слова руководства Nio слишком буквально и решили сравнить работу подвески Maybach S580 и Nio ET9. Результаты испытаний оказались для всех неожиданностью, особенно учитывая, что китайская люксовая 4-дверка стоит в два раза дешевле своего немецкого визави.
Mercedes-Maybach S-Class оснащен системой пневматической подвески Airmatic, которая способна самостоятельно менять настройки в зависимости от режима езды водителя.
Что касается Nio ET9, то он обладает инновационной подвеской SKyRide, одной из фишек которой является способность стряхивать снег с кузова мелкими вибрациями. Система объединяет в себе электродистанционное рулевое управление, активную подвеску и рулевое управление задними колесами.
Утверждается, что это первая в мире интегрированная гидравлическая полностью активная система подвески, умеющая обрабатывать информацию и реагировать в течение 1 миллисекунды, что в теории должно обеспечивать машине плавную и комфортную езду вне зависимости от покрытия.
Сравнительный тест подвесок двух машин абсолютно разных ценовых сегментов проходил следующим образом: автомобилям предстояло проехать через лежачие полицейские с установленной на капоте башней из набранных бокалов с шампанским.
Maybach S580 провалил испытание. Почти каждый бокал на его капоте опрокинулся, а те, что остались стоять, оказались практически пустыми.
А вот китайский Nio ET9, напротив, сумел пройти тест. Более того, машина, мощность которой составляет 707 лошадиных сил, удивила тем, что во время проезда лежачих полицейских не разбила и не пролила ни капли шампанского.
Авторы испытаний назвали работу подвески китайского автомобиля невероятной.