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Популярный японский кей-кар превратили в крошечный, но очаровательный автодом

Текст: Михаил Романченко
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mini silverdream mikro camper 2025 auf mazda basis 4

Немецкая компания Wanner, известная своими эксклюзивными проектами домов на колесах на базе машин Mercedes-Benz, неожиданно взяла за основу нового продукта популярный в Японии кей-кар Mazda Scrum. Крошечный автомобиль был переделан в функциональный автодом, в котором смогут передвигаться на дальние расстояния и даже жить до двух человек.

Машина получила название Mini Silverdream. Для нее придуман экстравагантный слоган: «Даже в самой маленькой каюте найдется свободное место». 

mini silverdream mikro camper 2025 auf mazda basis 5
Mini Silverdream на фоне старшего автодома на базе Mercedes-Benz

Компактный кемпер длиной всего 3,4-метра, шириной 1,5-метра и высотой в 2 метра, предлагает удивительно много свободного пространства внутри для двух человек. 

Автодом оборудован трансформируемой зоной отдыха, которая легко превращается в удобную двуспальную кровать. Но изюминкой проекта является крыша с выдвижным верхом, которая открывается и позволяет стоять внутри машины в полный рост. 

mini silverdream mikro camper 2025 auf mazda basis 2 1

В оснащение Mini Silverdream входит компактная мини-кухня с раковиной и электрической плитой, а также 15-литровый компрессорный холодильник для хранения скоропортящихся продуктов.

mini silverdream mikro camper 2025 auf mazda basis 1 1

Питание на всю бытовую технику поступает от литьевой батареи емкостью 500 Ач, которая заряжается от солнечной панели мощностью 500 Вт, а за отопление кемпера отвечает дизельный генератор.

Приводит в движение суперкомпактный дом на колесах бензиновый мотор на 63 лошадиные силы, работающий вместе с системой полного привода. Максимальная скорость такой машины составляет 88 километров в час. 

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Фото:Wanner

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