Шесть главных минусов автомобилей Lexus по мнению их владельцев

Продукция премиального суббренда Toyota зарекомендовала себя как очень качественная и надежная, а также комфортная для эксплуатации. Многие модели Lexus доминируют в своих сегментах, но некоторым владельцам таких машин все равно есть на что жаловаться.

Собрав отзывы на профильных форумах был составлен рейтинг из самых главных минусов, которые видят для себя обладатели «Лексусов».

Дорогой ремонт и обслуживание

Автомобили Lexus известны своей надежностью, но когда что-то идет не так, исправлять ситуацию приходится за внушительные суммы денег.

Плановое техническое обслуживание, такое как замена масла, тормозных колодок и так далее в случае с такими машинами также обходится дороже, чем с обычными «Тойотами».

Устаревшая мультимедийная система

Компания определенно отстает от конкурентов в мультимедийных технологиях. Информационно-развлекательная система даже относительно современных моделей Lexus считается устаревшей и обладает разочаровывающим интерфейсом в виде тачпада или джойстика, которыми неудобно пользоваться.

По этой причине многие владельцы «Лексусов» предпочитают использовать в качестве мультимедии в машине свои смартфоны, а не встроенную систему.

Консервативный дизайн

Lexus пропагандирует элегантный стиль, но нередко сильно перестраховывается, поэтому некоторым его моделям не хватает смелого, агрессивного дизайна, который есть у конкурентов вроде BMW или Mercedes-Benz.

Машины не такие спортивные, как у других в классе

Lexus отдает приоритет комфорту, а не производительности. Поэтому даже в комплектациях F Sport многие модели не обеспечивают такой же острой управляемости или захватывающего ускорения, как их немецкие конкуренты.

Тесный задний ряд в некоторых моделях

Седаны и купе компании известны тем, что обладают тесными задними сиденьями. Владельцы часто жалуются на форумах, что в моделях IS или RC недостает свободного пространства для пассажиров заднего ряда.

Слишком мягкая подвеска

Философией Lexus является плавная и комфортная езда, но иногда это качество записывают в недостатки. Многие владельцы таких машин считают их подвеску слишком мягкой, что негативно сказывается на ощущениях от вождения в сравнении с конкурентами.