Новая Toyota Celica и Toyota MR2 могут оказаться одним и тем же автомобилем

С прошлого года в интернете обсуждаются слухи о планах Toyota вернуть в строй сразу два своих знаменитых спортивных автомобиля – Celica и MR2. Кроме того, недавно японская пресса рассказала о планах по запуску еще нескольких спортивных машин – обновленных GR Supra и GR86, а также хэтчбека Starlet и преемника Lexus LFA.

Накануне местный журнал «BestCarWeb» задался вопросом о том, зачем Toyota так много спортивных моделей во времена, когда они не пользуются высоким спросом, и пришел к неожиданному выводу. По его мнению, как минимум один такой проект может не существовать даже в теории.

Речь идет о возрожденных Celica и MR2, которые, как полагают японские журналисты, является одним и тем же автомобилем. Авторы статьи аргументируют свой довод тем, что фактически речь идет об одинаковом формате машины – полноприводном 2-местном купе с турбомотором нового поколения, установленным поперечно.

Спекулятивный рендер новой Toyota Celica/MR2 (BestCarWeb)

Все это наталкивает журналистов из «страны восходящего солнца» на закономерный вывод: в продажу выйдет только Celica, тогда как фанатам MR2 ждать возрождения этой модели не стоит, ведь одинаковые по формату автомобили будут создавать внутри компании друг другу ненужную конкуренцию.

Впрочем, пока это только слухи. Что касается технической стороны новой «Селики», то под ее капот сватают новейший 2-литровый турбомотор с отдачей в 400 лошадиных сил.

В качестве ориентировочной цены такой машины в Японии называют цифру в 10 миллионов иен или 6,4 миллиона рублей по действующему курсу.

Производство новой Toyota Celica собираются начать в конце 2026 года, а в продаже автомобиль появится только в 2027-м.