Hyundai Motor Group разгромил соперников в американском конкурсе «Лучший автомобиль года»

Портал «Cars» является одним из самых влиятельных автомобильных сайтов в США. С момента своего основания (1998 год) он считается одной из наиболее известных «заокеанских» автомобильных платформ, позволяющих не только сравнить ту или иную машину, но и приобрести ее в ближайшем дилерском центре.

Накануне это авторитетное издание опубликовало результаты конкурса «Best of Awards 2025», в котором назвала лучшие автомобили года по версии своих экспертов. Итоговый список удивил тем, как много оказалось в нем моделей концерна Hyundai Motor Group.

В ТОП-6 вошло сразу четыре автомобиля этой корейской группы, благодаря чему она установила по этому показателю рекорд.

Победитель премии Best of Awards 2025 – Hyundai Santa Fe

Лучшим автомобилем был признан Hyundai Santa Fe. Машину похвалили за выдающийся дизайн и просторное внутреннее пространство.

Hyundai Palisade

Победителем в классе семейных автомобилей оказался Hyundai Palisade, который по мнению американских экспертов обладает всем, что необходимо для машины этого сегмента (от высокого уровня безопасности до просторного трехрядного салона).

Kia EV9

Лучшим электромобилем 2025 года оказался Kia EV9. Электрический вседорожник удостоился похвалы за высокий запас хода на одном заряде, отличный дизайн и вместительный интерьер.

Genesis GV70 Electric

А замкнул список победителей от Hyundai Motor Group в конкурсе – первенствовавший в категории роскошных автомобилей Genesis GV70 Electric.

Что касается двух оставшихся наград, то они были отданы некорейским автомобилям. В номинации лучший пикап победа досталась RAM 1500, а лучшим кроссовером/внедорожником стал Toyota Land Cruiser 250/Prado.