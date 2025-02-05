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Чемпионский болид команды-аутсайдера Формулы-1 с удивительной историей выводят на торги

Текст: Ростислав Архипов
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Команда Brawn GP появилась в Формуле-1 в 2009 году после того, как Honda решила покинуть «Королевские гонки» и отказаться от своей программы в чемпионате.

Японский заводской коллектив был выкуплен тогдашним его боссом Россом Брауном и накануне сезона 2009-го года от него не ждали ничего хорошего, записывая в главные аутсайдеры. 

Однако болид BGP 001 оказался на удивление удачным благодаря лазейке в правилах. Причем настолько, что позволил пилоту Brawn GP Дженсону Баттону и самой команде оформить чемпионство. 

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Болид Brawn GP 001

Вскоре один из экземпляров шасси BGP 001 уйдет с молотка в рамках аукциона Bonhams. Утверждается, что речь идет о самом первом болиде с индексом 001/01, который после сезона 2009 был подарен Дженсону Баттону. 

Британский гонщик постепенно избавляется от своей коллекции гоночных автомобилей и теперь под списание попала машина, принесшая ему долгожданное чемпионство в Ф1. 

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Болид Brawn GP 001

Никаких упоминаний о том, как оснащен болид, нет, но чаще всего подобные гоночные автомобили предлагаются как пустое шасси. 

Но даже несмотря на это можно предположить, что чемпионский болид Brawn GP точно привлечет внимание коллекционеров, а сам уникальный лот принесет своему владельцу внушительную сумму денег. 

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Фото:Bonhams

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