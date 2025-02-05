«Автомобиль года в Японии» получил версию, в которой можно жить

В конце прошлого года в Японии был назван «Автомобиль года». Победителем этой престижной премии неожиданным образом оказался бюджетный минивэн Honda Freed. Популярной модели удалось обойти в финале Mazda CX-80 и Mini Cooper.

Отличные пространственные характеристики «Фрид» были замечены японским брендом по переоборудованию кемперов – компанией White House Camper, которая взяв за основу заводской вэн Freed Crosstar (кросс-версия обычной модели) представила для него более 20 аксессуаров, превращающих автомобиль в удобный кемпер.

Комплект доработок получил название Style_iD и включает в себя множество деталей на выбор для покупателей, но пока компания представила только один вариант минивэна.

Машине досталась палатка с подъемным механизмом на крыше, солнцезащитными жалюзи и мебелью для кемпинга.

Внутри жилого отсека смогут разместиться до двух взрослых, а внутреннее пространство машины предложит складываемый обеденный столик по центру, полностью выровненный пол, резервуар для воды, холодильник, микроволновую печь и кухонную утварь.

Напомним, нынешнее, третье поколение модели Honda Freed дебютировало весной 2024 года.

Автомобиль сохранил привычный формат, но сменил дизайн и оснащение. Машине достался 1,5-литровый бензиновый мотор на 130 лошадиных сил, а также его гибридная версия мощностью 135 л.с.