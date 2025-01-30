«Царь внедорожников» от Mitsubishi вернется не таким, каким его все ждут

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Появившийся в гамме Mitsubishi в начале 80-х внедорожник Pajero быстро стал одним из самых популярных автомобилей этой компании. Машину любили за ее утилитарный характер, который позволял демонстрировать выдающиеся способности на бездорожье вкупе с невероятной надежностью.

Со временем «Паджеро» стал настоящей легендой в сегменте внедорожников, но в 2021 году из-за резкого спада продаж и отсутствия преемника модель было решено снять с конвейера.

Примерно тогда же инженеры «Митсу» приступили к разработке нового поколения Pajero, которое, если верить свежим слухам, окажется кардинально другим по сравнению с предшественниками.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Ожидается, что в новой генерации знаменитый автомобиль Mitsubishi переживет полное переосмысление. Машина станет гораздо ближе к классу кроссоверов, отдалившись от внедорожного сегмента.

Японские инсайдеры предполагают, что в основу Pajero нового поколения ляжет платформа удлиненного семейного кроссовера Outlander, но не нынешнего, а следующей его итерации.

Если эта информация подтвердится, то «царь среди внедорожников» в линейке Mitsubishi трансформируется из супер-проходимого утилитарного автомобиля в классический кроссовер с несущим кузовом.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Габариты новинки могут оказаться следующими: длина машины составит чуть меньше 5 метров, а ширина и высота будут равны 1,9-метрам.

В линейке моделей компании новый Pajero будет позиционироваться как флагманский автомобиль, обладающий рядом премиальных функций, которых нет ни у одного другого

«Митсубиси».

Приводить в движение его, учитывая одинаковую платформу, с большой долей вероятности будет подключаемый гибридный силовой агрегат, который сначала дебютирует следующем Outlander, а затем перекочует в его старшего брата.

Презентовать возрожденный Mitsubishi Pajero собираются уже в 2026 году.