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«Царь внедорожников» от Mitsubishi вернется не таким, каким его все ждут

Текст: Алексей Шмидт
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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Появившийся в гамме Mitsubishi в начале 80-х внедорожник Pajero быстро стал одним из самых популярных автомобилей этой компании. Машину любили за ее утилитарный характер, который позволял демонстрировать выдающиеся способности на бездорожье вкупе с невероятной надежностью. 

Со временем «Паджеро» стал настоящей легендой в сегменте внедорожников, но в 2021 году из-за резкого спада продаж и отсутствия преемника модель было решено снять с конвейера.

Примерно тогда же инженеры «Митсу» приступили к разработке нового поколения Pajero, которое, если верить свежим слухам, окажется кардинально другим по сравнению с предшественниками. 

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Ожидается, что в новой генерации знаменитый автомобиль Mitsubishi переживет полное переосмысление. Машина станет гораздо ближе к классу кроссоверов, отдалившись от внедорожного сегмента. 

Японские инсайдеры предполагают, что в основу Pajero нового поколения ляжет платформа удлиненного семейного кроссовера Outlander, но не нынешнего, а следующей его итерации. 

Если эта информация подтвердится, то «царь среди внедорожников» в линейке Mitsubishi трансформируется из супер-проходимого утилитарного автомобиля в классический кроссовер с несущим кузовом. 

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero (BestCarWeb)

Габариты новинки могут оказаться следующими: длина машины составит чуть меньше 5 метров, а ширина и высота будут равны 1,9-метрам. 

В линейке моделей компании новый Pajero будет позиционироваться как флагманский автомобиль, обладающий рядом премиальных функций, которых нет ни у одного другого
«Митсубиси».

Приводить в движение его, учитывая одинаковую платформу, с большой долей вероятности будет подключаемый гибридный силовой агрегат, который сначала дебютирует следующем Outlander, а затем перекочует в его старшего брата. 

Презентовать возрожденный Mitsubishi Pajero собираются уже в 2026 году. 

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Фото:BestCarWeb

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