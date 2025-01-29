Роскошный внедорожник Lexus LX превратили в машину для серферов

Японский автопроизводитель Lexus представила на мероприятии World Surf League концепт-кар, построенный на базе ее роскошного внедорожника LX.

Машина получила название Surf LX и представляет собой нечто вроде пляжного багги, но без ущерба комфорту водителя и пассажиров.

Прототип был разработан специально для езды на пляж. Для него предусмотрели специальный синий матовый окрас с контрастной белой крышей, экзо-клеткe, к которой сзади примыкает лестница с подсветкой, а также кастомные 20-дюймовые колесные диски, обутые в 33-дюймовые вездеходные покрышки.

Концепт Lexus Surf LX

Но на этом доработки обычного LX не закончились. Внутри машины установили сиденья из коричневой кожи, а грузовой отсек внедорожника превратили в рай для серферов.

В рамках модернизации японский внедорожник обзавелся выдвижными полом, ящиками для хранения и стойкой для досок для серфинга. К ним примыкают стол для вощения, коврик и охладитель Dometic.

Концепт Lexus Surf LX

В Lexus не упомянули о технических характеристиках машины, но скорее всего она оснащена стандартным для нее 3,4-литровым твин-турбированным мотором V6.

Его мощность равна 409 лошадиным силам, а максимальный крутящий момент составляет 649 Нм. Ассистирует двигателю 9-скоростной «автомат» и система постоянного полного привода.

Появится ли такой внедорожник когда-нибудь в продаже пока неизвестно. О том, сколько он будет стоить, можно только гадать, но за обычный LX 2025 модельного года в зависимости от рынка сегодня просят от 106 тысяч 850 долларов или более 10 миллионов рублей.