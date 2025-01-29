ДомойАвтоновости сегодняРоскошный внедорожник Lexus LX превратили в машину для серферов

Роскошный внедорожник Lexus LX превратили в машину для серферов

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия Lexus Surf LX Concept 0128 4 1

Японский автопроизводитель Lexus представила на мероприятии World Surf League концепт-кар, построенный на базе ее роскошного внедорожника LX.

Машина получила название Surf LX и представляет собой нечто вроде пляжного багги, но без ущерба комфорту водителя и пассажиров.

Прототип был разработан специально для езды на пляж. Для него предусмотрели специальный синий матовый окрас с контрастной белой крышей, экзо-клеткe, к которой сзади примыкает лестница с подсветкой, а также кастомные 20-дюймовые колесные диски, обутые в 33-дюймовые вездеходные покрышки.

Lexus Surf LX Concept 0128 3
Концепт Lexus Surf LX

Но на этом доработки обычного LX не закончились. Внутри машины установили сиденья из коричневой кожи, а грузовой отсек внедорожника превратили в рай для серферов.

В рамках модернизации японский внедорожник обзавелся выдвижными полом, ящиками для хранения и стойкой для досок для серфинга. К ним примыкают стол для вощения, коврик и охладитель Dometic.

lexus surf
Концепт Lexus Surf LX

В Lexus не упомянули о технических характеристиках машины, но скорее всего она оснащена стандартным для нее 3,4-литровым твин-турбированным мотором V6.

Его мощность равна 409 лошадиным силам, а максимальный крутящий момент составляет 649 Нм. Ассистирует двигателю 9-скоростной «автомат» и система постоянного полного привода. 

Появится ли такой внедорожник когда-нибудь в продаже пока неизвестно. О том, сколько он будет стоить, можно только гадать, но за обычный LX 2025 модельного года в зависимости от рынка сегодня просят от 106 тысяч 850 долларов или более 10 миллионов рублей. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Lexus

Читайте также:

Последние новости:

В Россию предлагают привезти самый популярный автомобиль среди...

Компактный кроссовер Kia, раньше продававшийся в России, не...

Достойная альтернатива Toyota RAV4 от Mazda показалась в...

Седан Alfa Romeo Giulia превратится в купе-кроссовер: раскрыт...

В Штатах массово скручивают пробег автомобилей перед продажей

Культовую Toyota из «Форсажа» превратили в конструктор Lego

Ультра-редкий Jaguar продадут на тайном аукционе 

Дешевый и маленький Land Cruiser: что известно о...

Электрический Chevrolet Spark возвращается, но есть один важный...

5-дверный Suzuki Jimny готовится к долгожданному вояжу в...

Какие автомобили лучше всего подходят высоким людям: от...

Самый дешевый электрический Volkswagen не выйдет в срок

Китайский кроссовер, который хотят продавать в России, удивил...

Новый BMW X5 получит водородный двигатель, разработанный совместно...

Единственный в мире синий Elettrico Ferrari LaFerrari продают...

Tesla Cybertruck за миллион рублей: инженеры из Пакистана...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+