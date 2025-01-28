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5-дверный Suzuki Jimny готовится к долгожданному вояжу в Японию

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Suzuki – японский автопроизводитель, но у него есть совместное предприятие Maruti Suzuki в Индии, которое выпускает некоторые модели компании для отдельных рынков сбыта. Одна из них – 5-дверная версия внедорожника Suzuki Jimny. 

Удлиненный автомобиль появился в продаже в Индии в 2023 году. С того времени машина успела доехать до ряда других стран, но в Японию внедорожник привезут только в этом году.

Как сообщает портал «Autocar India», поставки пятидверных «Джимни» будут осуществляться в «Страну восходящего солнца» напрямую с завода в Maruti Suzuki в Индии.

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5-дверный Suzuki Jimny

Машина получит название Jimny Nomard и будет отличаться от индийского варианта внедорожника различными эмблемами, элементами декора и цветовой палитрой. 

Технически автомобиль окажется точно таким же, каким является в Индии. Под капотом 5-дверного «Джимни» для Японии расположится 1,5-литровый бензиновый мотор K15B, работающий в паре с 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. 

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5-дверный Suzuki Jimny

Кроме того, все версии внедорожника получат фирменную систему полного привода AllGrip 4WD.

До дилеров в Японии удлиненные Suzuki Jimny должны добраться в ближайшие несколько дней.

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Фото:Suzuki

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