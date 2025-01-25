Первый супермаленький переднеприводный Mercedes: его звали NAFA

Первая малолитражка компании Mercedes-Benz появилась только в 1997 году, но мало кто знает, что предшествовал ей один очень интересный эксперимент штутгартского концерна, датированный 1981-м годом.

Именно тогда немцы представили концепт-кар NAFA (аббревиатура от Nahverkehrsfahrzeug или «местное транспортное средство»), который попытался объединить в себе размеры, подходящие для города, со стилем и изысканностью, считавшиеся базовым принципом Mercedes-Benz.

Концепт Mercedes NAFA 1981

При длине всего 2,5-метра и ширине в 1,5-метра NAFA выглядела как супер-мини, который вкупе с компактными размерами обладала еще и необычными пропорциями.

Автором дизайна прототипа был легендарный Бруно Сакко, который впоследствии разработал первый A-Class, а также экстерьер других моделей «Мерседес», в том числе G-Class.

Концепт Mercedes NAFA 1981

Внешний облик NAFA отражал минималистичный и функциональный стиль 80-х с квадратными линиями, наклоненным под углом в 45 градусов лобовым стеклом и большими поверхностями боковых окон.

Концепт Mercedes NAFA 1981

Несмотря на маленькие габариты салон машины предлагал удивительно вместительное пространство, предусмотренное для двух человек, а раздвижные двери обеспечивали легкий доступ в машину даже на самых узких парковках.

Одной из главных особенностей концепта NAFA помимо его экстравагантного внешнего вида является использование в машине переднего привода (впервые для Mercedes). Но это еще не все.

Сити-кар был оснащен 4-колесным рулевым управлением, которое обеспечивало радиус поворота всего 5,7-метра, а значит исключительную маневренность в самых ограниченных пространствах.

Концепт Mercedes NAFA 1981

Приводил в движение прототип 1-литровый 3-цилиндровый мотор на 40 лошадиных сил, установленный спереди, которого было более чем достаточно для того, чтобы комфортно передвигаться на машине по городу.

К сожалению, у NAFA так и не появилось серийного продолжения. Но очевидно, что в последующих проектах супер-успешных A-Class и Smart в Mercedes брали пример именно с этого концепта.