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Недорогой космовэн Hyundai, сделанный из «Креты», готов к обновлению. Фото

Текст: Ростислав Архипов
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Hyundai Stargazer X Samping 1120 1

В 2022 году Hyundai представила новый минивэн, который получил «космический» дизайн, частично скопированный с более крупной модели Staria. 

Машине досталось родственное название Stargazer, а в качестве основы для нее был выбран бюджетный кроссовер Creta. С тех пор прошло уже три года, а значит для недорогого космовэна Hyundai настала пора первой модернизации.

Корейские фотографы с канала «Healer TV» выложили в Сеть первые шпионские снимки рестайлингового Hyundai Stargazer, который проходит испытания в пригородах Сеула. 

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Что интересно, этот минивэн не продается в Корее. Главными рынками его сбыта являются страны Юго-Восточной Азии и Ближний Восток, а сборка машины и вовсе ведется в Индонезии. 

Под плотным камуфляжем, которым был укутан тестовый вэн, на фотографиях проглядывается полностью переделанная передняя часть кузова. 

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Судя по всему, фары в новом Stargazer переедут с бампера в верхнюю половину лицевой панели, а капот машины станет более плоским в сравнении с ее предшественницей. 

Капитальный ремонт ждет в том числе корму минивэна, где поменяются задние фонари и крышка багажника.

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Определенные перемены стоит ждать и внутри автомобиля, но насколько серьезными они будут пока неизвестно. 

О технических новшествах машины пока также ничего не понятно. Не исключено, что автомобиль, построенный на платформе кроссовера Creta, сохранит актуальную агрегатную линейку.

Сейчас оснащение машины включает 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор на 115 «сил», сопряженный с 6-скоростной МКПП или вариатором. Привод автомобиля, скорее всего, как и прежде будет только передним. 

Презентация реформенного Stargazer может состояться в течение нынешнего года.

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Фото:Healer TV

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