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Renault хочет выпустить новый элегантный электрический кроссовер в борьбе против Tesla

Текст: Алексей Шмидт
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Активное расширение линейки электромобилей в случае с Renault призвано одной цели – выйти на показатели, заявленные стратегическим планом компании.

Процесс начнется уже с этого года, когда летом на дороги выйдет батарейный хэтчбек его суббренда Alpine, а к концу года подоспеет возрожденный в виде электрички Renault 4. В 2026 году настанет черед «батарейного» Twingo, а затем, появится некий кроссовер, работающий на электротяге.

Как сообщает испанский портал «Motor.es», выложивший первые неофициальные рендеры этого автомобиля, речь идет о «паркетнике», который в Renault видят в качестве альтернативы модели Austral.

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Неофициальный рендер нового электро-кроссовера Renault (Motor.es)

Длина новинки может составить около 4,4-метра. Машина должна получить элегантный, спортивный профиль с покатой линией крыши и стать одним из главных конкурентов американской Tesla.

Автомобиль, по слухам, будет выделяться не только передовым дизайном интерьера и экстерьера, но и получит ряд премиальных опций, правда какие именно пока не уточняется. 

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Неофициальный рендер нового электро-кроссовера Renault (Motor.es)

В основу машины ляжет второе поколение платформы AMPR Medium, которая впоследствии будет использована для будущего Apline A390. 

Ожидается, что запас хода нового электрического кроссовера Renault составит не менее 700 километров на одном заряде. Приводить в движение его будут новейшие электромоторы французской фирмы Valeo, а привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Если верить инсайдерам, презентация машины запланирована на 2028 год.

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Фото:Motor.es

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